Haladás VSE–Szent Benedek RA II. 1:3 (21, -23, -23, -13). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 50 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Barabás B., Sipos Z.

Haladás: Kőrösi, Tóth B., Héjj, Marton, Horváth B., Németh A. Csere: Péter, Bánfi, Rudolf, Hütter, Stéger, Varga N., Ragasits. Edző: dr. Mucsi Péter.

Remekül kezdte a találkozót a házigazda szombathelyi gárda, amely eredményes csapatjátékkal ellenfele fölé nőtt az első szettben, amit meg is nyert. A második játékrésszel kapcsolatban lehet hiányérzetük a zöld-fehéreknek, hiszen 10-2-re, illetve 18-7-re is vezettek Mucsi Péter tanítványai. 18-7 után nagyon komoly hullámvölgybe kerültek a szombathelyiek, akik rendre hibáztak nyitásfogadásban és támadásban is, így feljött az ellenfél, nem is akárhogy (19-18), majd fordított és behúzta az etapot. Ez a szett kihatott a meccs további részére is. A harmadik játékrész ugyan ismét szoros végeredményt hozott, de érződött a házigazda mentális fáradtsága, ami az utolsó, mindent eldöntő szettben csúcsosodott ki. A sportban nincs ha, de amennyiben a HVSE behúzza a második szettet is, talán máshogy alakul a találkozó. Ennek ellenére a csapat mindent megtett a sikerért, de ez ma ennyire volt elég.

Csütörtökön játssza szezonbeli első rangadóját egymással a két szombathelyi alakulat. A SZoESE holnap 19.30-tól fogadja a Haladást az ELTE SEK Dr. Gál László Egyetemi Sportcsarnokában.