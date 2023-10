Az utolsó erőpróba ígérkezett a legnehezebbnek az Egis Körmend számára, hiszen az izralei Bnei Herzliya alakulata valósággal kiütötte szerdán este Antonisz Konsztantinidesz Anorthosis Famagustáját (63-87) úgy, hogy a meccs első félidejében még teljesen egálban volt a két csapat egymással. A harmadik negyedben kíméletlenül kihasználta a ciprus gárda hibáit az izraeli csapat, amelynek vezére amerikai légiósa, az együttes csapatkapitánya, Chris Babb volt, aki 29 percnyi játékidő alatt 28 pontot szórt, közte hat triplát. Hazai oldalon Kocsis Tamásnak a hiányzók is erősen behatárolták rotációs lehetőségeit, hiszen Durázi mellett Ferencz is kidőlt, viszont játékra jelentkezett a sérüléséből visszatérő Doktor. A túloldalon Ousman Krubally maradt melegítőben, a több európai klubot is megjárt 24 éves bedobóra nem számíthatott Dan Shamir.

Az első negyedben a várakozásoknak megfelelően a Herzliya irányított, elsősorban Babb pontjaival. A házigazda becsülettel, csapatként állta a sarat, Tolbert, Cook és Morgan kosaraival igyekezett tartani a lépést a lényegesen jobb dobószázalékkal teljesítő izraeli ellenfelével. Cook triplájával végül négypontos vendég előnnyel zárult az első etap (28-24). A rövid pauza után 7-0-s sorozattal lépett el a Herzliya, Kiss triplájával igyekezett tapadni a Körmend. Djogo távolijával ismét megérkezett a magyar együttes az izraeli nyakára (38-37), messze nem volt sebezhetetlen az ellenfél, amely határozott, agresszív körmendi védekezés esetén bizony hajlamos volt a hibára még ziccerben is. A 17. perc környékén Boatright dupláival menekült a Shamir-csapat (42-37). A félidő hajrájában többször is felcsillant az egyenlítés lehetősége a Rába-partiak előtt, akik újult erőre kaptak, de vagy pontatlanul céloztak, vagy szimplán elkapkodták akcióikat. Ezt azonban nem tudta kihasználni a Herzliya, így mindössze egyetlen pont választotta el a feleket szünetben (47-46).

Fordulás után nemcsak egyenlített, hanem már a vezetést is át tudta venni a Körmend Tolbert büntetőivel. Felváltva vezettek innentől a csapatok, elbizonytalanodott a Herzliya, ami szemmel láthatóan nagyon ízlett a hazaiaknak. Cook két egymást követő távolijával pedig először ment 5 ponttal a piros-fekete gárda (53-58). Sokáig nem tartott ki Kocsisék előnye, mert a negyed derekán már egál volt megint az állás (58-58), Boatright révén pedig az izraeliek újfent fordítottak (61-58). Űzte-hajtotta a közönség a Rába-partiakat, akik olykor ugyan szellősen védekeztek, könnyű kosarakhoz juttatva az ellenfelet, de elől jól mentek a támadások. Így – akárcsak kedden – ismét egy kiélezett utolsó 10 perc várt a felekre, mivel 67-66-ról futottak neki a csapatok a záró negyednek. Egy emberként zúgott mintegy 1800 torokból a "Mindenki körmendi!", óriásit küzdött Kocsis Tamás együttese. Djogo hármasa adta meg az etap alaphangját (68-69), ezután viszont a bírók játszották a főszerepet, hergelve ezzel a hazai kispadot és közönséget. A hevesen reklamáló Kocsis Tamást technikaival büntették. Szünet óta Djogo szinte eltüntette a pályáról Babbot, a vendégek motorját, ennek ellenére zsinórban 11 pontot gyűjtve 78-69-re lépett el a Herzliya. Carter triplája nagyon kellett, de Carter is betalált távolról, Tolbert pedig belenyúlt Babb triplakísérletébe, aki így háromszor büntetőzhetett, mindháromszor sikeresen (84-72). Fogytán volt az erő és a koncentráció hazai oldalon, amit érzett az ellenfél is. A több mint 10 pontos izraeli előny csaknem akart apadni, noha a lehetetlennel dacolva az utolsó másodpercig rohamozta a gyűrűt Kocsis Tamás legénysége, amely végül 97-88-ra kikapott ugyan, ennek ellenére a piros-feketék teljesítményét és küzdeni tudását vastapssal díjazta a hazai publikum.

A körmendi FIBA Kupa-selejtező végeredménye: 1. Bnei Ofek Dist Herzliya, 2. Egis Körmend, 3. Anorthosis Famagusta.