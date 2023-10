Csatlós szenzációs formájának köszönhetően a folytatásban is szinte áthatolhatatlannak bizonyult az SZKKA kapuja, a túloldalon pedig gyors és látványos akciók végén futószalagon érkeztek a gólok, így már az első félidő végén több mint 10 góllal vezetett az SZKKA (25-14).

Szünet után is folytatódott a Csatlós-show, a vendégek képtelenek voltak túljárni a hazai portás eszén, aki 18 védéssel és 45%-os hatékonysággal zárta végül a mérkőzést. Nagy szerepe volt abban, hogy a találkozó már idejekorán eldőlt. A remek átadásokat és szépségdíjas gólokat követően a 40. percben már 15 találat is volt a különbség (35-20). A végére ugyan izgalmak már nem maradtak, de ezúttal is minden játékosunk lehetőséghez jutott. A nagy kérdés már csak az volt, meglesz-e az 50 lőtt hazai gól. Ez ugyan nem jött össze, kettő híján ”csak” 48-ig jutott Vida Gergő együttese, amely ezzel nyolcadik győzelmét is megszerezte a bajnokságban. Hibátlan listavezetőként várhatja a folytatást az SZKKA.