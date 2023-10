A maródiak listája Körmenden tovább bővült, hiszen az eddigi győzelmek egyik kulcsfigurája, Malik Morgan nem léphetett pályára, információink szerint kézsérüléssel bajlódik a vasiak légiósa. Öröm az ürömben, hogy Durázit sikerült valamelyest összedrótozni, így vele már számolhatott Kocsis Tamás. A Körmend–Sopron rangadóknak mindig van egy különleges légköre, amelyhez a hazai és a vendégtábor is hozzáteszi a maga részét. Ezúttal azonban a korábbiakkal ellentétben nem sokan érkeztek a hűség városából, ami arra enged következtetni, hogy a tábor nagyon nincs kibékülve a csapat eddigi teljesítményével, noha még mindig csak két körön volt túl a bajnokság. A szombat esti találkozó első öt perce még szorosan alakult. 12-12 után a hazaiak nagyon elkapták a fonalat a Sopron pedig igyekezett futni az eredmény után és nem lemaradni (26-18). Álomszerűen folytatódott a második etap a Rába-partiak számára, akik bő négy perc alatt 14-4-es sorozatot produkáltak, így az eredményjelzőn már 40-22 állt. A soproni támadások továbbra is pontatlanok voltak, míg a vasiak többször is könnyedén átrohantak a vendégeken. A dudaszó előtt Cook két büntetőjéből csak egyet dobott be, de a lepattanó a körmendiekhez került, és az irányító a sarokból még betalált a dudaszó előtt (51-29).