Horváth András csapata hat győztes mérkőzéssel és egy döntetlennel a háta mögött várta a találkozót, a Nádasd a bajnoki tabella 14. helyéről rugaszkodott neki a fordulónak. A második félidő közepéig tartotta magát a Nádasd, akkor viszont vezetést szerzett a Haladás, majd a 90. percben újabb hazai gól esett, ami eldöntötte a három pont sorsát.

Tannenbaum Kft. Szarvaskend SE–Vasvár VSE 2–0 (0–0).

Szarvaskend, 200 néző, v.: Pázsi Máté Imre

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei L. (Kis-Nemes), Velekei B., Csillag (Jóna), Tuboly, Földes, Tompa, Kopfer, Wolf, Tóth G., Törő. Edző: Kovács Kálmán

Vasvár: Kántor – Sipos, Bíró (Frigy), Horváth A. (Pásztor), Czövek, Elekes, Kónya, Tausz, Vincze, Márton, Schermann (Péter). Edző: ifj. Sziffer István

Gólszerző: Velekei B. (2).

Tapogatózó játékkal indult a mérkőzés, jobbára a hazaiak veszélyeztettek, mégis gól nélkül zárult az első félidő. A második játékrészben fokozta a nyomást a hazai csapat, ami gólokká is érett. Összességében a fegyelmezett, több helyzetet kidolgozó házigazda megérdemelt győzelmet aratott a jó játékvezetés mellett zajló mérkőzésen. A szarvaskendi csapat a győzelmet Kofinak ajánlja 50. születésnapja alkalmából, valamint gratulál Velekei Bencének kisfia születéséhez.

Vasi Bádogos Kft Táplán SE–Király SE 0–3 (0–0).

Táplánszentkereszt, 100 néző, v.: Talabér Norbert

Táplán: Gyécsek – Déri, Markó (Rosner M.), Gombos (Németh T.), Szakály, Dvorschák, De Paula, Rosner G., Fazekas, Gyurcsányi, Polgár (Fürdős). Edző: Borbás János

Király: Horváth Al. – Marton, Fábián (Kalmár), Szabó B., Kudron (Csákvári), Németh G. (Tóth M.), Czöndör (Kovács Á.), Rózsás, Horváth An., Potyi, Sipőcz (Takács). Edző: Hegyi László

Gólszerzők: Marton, Csákvári, Takács.

A második félidőben a vendégek öt perc alatt eldöntötték a mérkőzést, és megérdemelten gyűjtötték be a három pontot a fordulóban.