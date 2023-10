A nemrég rajtoló női kézilabda NB I/B.-ben eddig hatból hat meccset nyerve, toronymagasan a legnagyobb gólkülönbséggel vezeti a tabellát a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia, amely eddig szinte megszorongathatatlan volt a mérkőzésein.

– Nagyon fontos volt a jó rajt, pláne úgy, hogy rögtön egy rangadóval indítottuk a szezont – tekintett vissza Pődör Zoltán, az SZKKA ügyvezető elnöke. – Most per pillanat Szucsánszki hiányában kissé szenvednek, de Elek Gábor szakmai iránymutatásával jó ez az Esztergom. Emellett volt már olyan meccsünk is, ahol hátrányból kellett felállnunk, és ez sikerült is. Erősebb és gyengébb együttesekkel is összecsaptunk már, de a vége mindegyiknek ugyanaz lett: magabiztos SZKKA-siker. Mi vagyunk már csak az egyetlen 100 százalékos gárda az NB I/B.-ben, mivel a Komárom kivételével (4 győzelem, 2 döntetlen) a többiek legalább egyszer már buktak el meccset. Az előzetes várakozásoknak megfelelően azok az együttesek mutatkoznak ellenfélnek a feljutásért vívott csatában, amelyekkel a szezon elejétől kezdve kalkuláltunk. Ezek közé tartozik az Érd, illetve az Esztergom is. Egyelőre az Érddel még nem foglalkozunk, mert vele csak decemberben találkozunk, mindig a soron következő mérkőzésre fókuszálunk.

Tavaly óta óriási változáson és fejlődésen ment keresztül az SZKKA, a fiatal, még kissé tapasztalatlan gárda elsőszámú bajnokesélyessé érett az NB I/B.-ben.

– Úgy zártuk a tavalyi szezont, hogy felnőtt a csapat, elértük azt, hogy az elmúlt 8-10 évben a szombathelyi kézilabda-utánpótlásban pallérozódó gyerekek felnőtté váltak és meggyőződésem, az NB I.-ben is megállnák a helyüket. Mérhetetlenül büszkék vagyunk arra, hogy a jelen sikercsapatának magját szombathelyiek alkotják. Bár még csak a szezon elején járunk, de az eddigi hatból hat nyert meccs mutatja, hogy sikerült jól igazolnunk a helyi fiatalok mellé rutinos, tapasztalt kézilabdázókat, mint például Kazai Anitát, illetve itt tudtunk tartani egy Dombi Lucát. Az SZKKA-nál zajló szakmai munkát dicséri, hogy két hazai nevelésű játékosunk is felfelé váltott osztályt a nyáron, Horváth Anna Dunaújvárosba, Győri Viki pedig a NEKÁ-hoz igazolt. Nálunk az utánpótlásból az NB I.-be vezet a tehetségek útja, ami azt jelenti, hogy jó munkát végzünk. A cél az, hogy a kinevelt fiatalok bárhol megállják a helyüket.

Az új edző személye

A klubvezető az új tréner, Vida Gergő munkáját is dicsérte, és ezzel együtt az utánpótlás helyzetére is kitért.

– A megfelelő ember, a megfelelő helyen – Gergő egy felkészült szakember, jó döntést hoztunk, hogy rábíztuk a felnőtt csapat irányítását, ez már az alapozás során is bebizonyosodott. Hosszútávon vele képzeljük el a jövőt. A klub menedzsmentjének feladata, hogy biztosítsuk számára a profi körülményeket, ami eddig meg is látszik a csapat teljesítményén. Gergő egyik legfontosabb feladata, hogy az utánpótlásból a felnőtt kerethez felkerült játékosokat minél hatékonyabban beépítse a csapatba. Idén Török Fanni, Wutschi Verona, Hornyák Panna és Gönczöl Vivien személyében négyen kopogtatta be nagyon határozottan a felnőtt együttes kapuján. A fiatalokkal kapcsolatban fontos megemlíteni a tavaly indult tehetségprogramunkat, aminek lényege, hogy 15 éves kortól kezdve igyekszünk feltérképezni azokat a gyerkőcöket a szombathelyi kézilabda-utánpótlásban, akikből jó eséllyel profi játékost tudunk faragni. Ehhez mi egy speciális képzést nyújtunk, illetve próbálunk minden olyan háttértudást biztosítani számukra, amivel profi sportolóvá válhatnak. Ezeket a fiatalokat posztspecifikus egyéni képzésekben részesítjük, külön atlétika- és erőnléti edző foglalkozik velük, valamint az étrendjük összeállítására és a megfelelő pihenésre is nagyon figyelünk. Emellett egy sport mentáltréner is rendelkezésre áll, aki a profi pályafutás felé igyekszik terelni a gyerekeket.

Az utánpótlásnevelés kérdése

Az, hogy ki, mikor, hova kerül, arról elsősorban a klub első embere dönt, aki éppen amiatt hagyott fel a felnőtt csapat szakmai vezetésével, mert a korábbiakkal ellentétben nagyobb figyelmet akart szentelni az utánpótlásnak.

– Az elsődleges elvárás magammal szemben az volt idén, hogy minél előbb képbe kerüljek a legkisebbektől kezdve a legnagyobbakig bezárólag, ki a tehetséges, ki az ügyes, ki az elhivatott, mert az elmúlt években voltak hiányosságaim e téren. Minden csoport edzését látogatom, járok rendszeresen mérkőzésekre, igyekszem ismét minél közelebb kerülni a gyerekekhez és szüleikhez, hiszen a játékosok menedzselése is az én feladatom. Nemsokára a tehetségprogram egy újabb modullal bővül, ami arra lesz hivatott, hogy a fiatalokat mentális felkészítésükben segítse. Ezért találtuk ki a mentorprogramot. Ennek lényege, hogy a felnőtt csapat ikonikus játékosainak lesz 1-1 mentoráltja, akik tagjai a tehetségprogramnak. Ettől azt várjuk, hogy a mentorok talán még jobban ösztönözni tudják a gyerekeket arra, hogy minél jobb játékossá akarjanak válni. Az idén létrehozott nemzetközi kupasorozatunk, a Danube Cup is ezt szolgálja. Tudni kell, hogy a magyar kézilabdában 15 éves korig nincs bajnoki tabella, így nincsenek győztesek és vesztesek sem. Szerintünk szükséges az, hogy a gyerekeknek legyen sikerélményük és a jó teljesítményük igenis legyen elismerve. Ezzel együtt persze a vereséget is meg kell tanulniuk elviselni. A kísérleti jelleggel életre hívott kupasorozatban partnerünk az osztrák Hypo, a felvidéki Dunaszerdahely és a szlovákiai Pozsony csapata. Négy korosztály, az U10, az U12, az U13 és az U15-ös csapatok mérkőznek meg egymással egyfajta bajnoki rendszerben a szezon során. A gyerekek ezáltal új ismeretekkel gazdagodnak nemcsak a sport terén, hanem az adott város helyi kultúráját, földrajzi adottságait illetően is.

Fontos szempont a fiatal játékosok helyben tartása

Továbbra is fontos szempont az SZKKA-nál a játékosok helyben tartása, a gyerekek életútmodelljének kialakítása. A klubnak immár két középiskolában is van bázisa, a Nagy Lajos Gimnázium mellett a Herman Herman Ottó Szakképző Iskolában is egyre többen kézilabdáznak. Érettségi után pedig az ELTE SEK-kel kooperálva itt helyben igyekszik továbbtanulási lehetőséget biztosítani a klub a fiatalok számára. Ez a rendszer az elmúlt években már bizonyított, számos tehetséget sikerült ezáltal itt tartanunk, akik a megszerzett sporttudás mellé diplomát is kaptak a kezükbe.

A klubvezetés a szülőkkel karöltve életet lehelt a szülői munkaközösségbe, ami a Covid idején felhagyott működésével.

– Az idei új szezonban már túl vagyunk egy ilyen összejövetelen, ahol mintegy 50-en jelentek meg. Ennek lényege, hogy a szülők által tapasztalt pozitív, vagy negatív dolgokat meg tudjuk beszélni és úgy fejlesszük közösen a klubot, hogy az hosszútávon a gyerekek érdekeit szolgálja. A kérések között szerepelt például a labdacsere, valamint a garázsvásár, ami már teljesült is. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a szülők mellett szurkolóinkkal is, hogy együtt, vállvetve küzdjünk a szombathelyi kézilabda jövőjéért.

Támogatást kértek, átvilágítást kaptak

Pár héttel ezelőtt Pődör Zoltán a szurkolók és a szülői munkaközösség vezetőivel dr. Nemény András polgármesternél járt, hogy további 5 millió forintos támogatást kérjen a várostól, amely kész támogatni a csapatot, egy feltétellel: pénzügyi átvilágítást akar a klubnál.