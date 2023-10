Radobasket Törökbálint–Celldömölki VSE Vulkán Fürdő 88-40 (22-5, 21-6, 19-11, 26-18). Törökbálint, NB II.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Lázár Zs. Gy., Takács I.

CVSE: Kovács B. 4, Horváth L. 7/3, Juranits –, Orbán 11, Rozmán 8/3. Csere: Horváth R. 7, Kámán 3, Bakonyi –, Ruppert –. Edző: Grebenár Péter.

Már az előjelek sem voltak rózsásak a CVSE számára a bajnoki rajtnál. Egyrészt, nem sokkal a mérkőzés előtt érkeztek meg a vasiak a találkozó helyszínére egy méretes közlekedési dugónak köszönhetően. Másrészt pedig Grebenár Péter a tavalyi kezdő 5-öséből mindössze egy emberrel számolhatott. Finoman fogalmazva egy meglehetősen felforgatott csapattal állt ki a CVSE, ami meg is látszott az első két negyeden. Klasszikus irányító nélkül álltak fel a sárga-kékek, akiknek a labdakihozatala és a védekezése is erősen vérszegény volt. Ezt a Radobasket maximálisan kihasználta és már az első félidőben 32 ponttal vezetett. Sok labdát eladtak a celliek, amelyekből könnyű pontokat szereztek a hazaiak. Grebenár Péter próbálta felrázni szünetben a csapatát, több figurával is próbálkozott a CVSE trénere. A második félidő már jobban nézett ki, igaz, kissé visszavett a Radobasket, amely fölényes győzelmet aratott.