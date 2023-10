Az előző bajnoki idény végén – főleg őszi remek teljesítményének köszönhetően – a dobogó második fokára állhatott fel a CVSE.

– Egy pillanatra nálunk is felvetődött, hogy nem indulunk, mivel vannak kisebb-nagyobb nehézségeink, komoly távozóink, de a nagy többség végülis az indulás mellett tett – nyilatkozta Grebenár Péter, a Celldömölki VSE Vulkán Fürdő edzője. – Nagy Máté Budapesten folytatka tanulmányait, Sömenek Martin pedig Nagykanizsára igazolt, mindketten érzékeny veszteségek a csapat számára. Nagy kérdés Szabó Bence állapota, mivel az előző szezon utolsó bajnokiján úgy tűnt, a térde megadta magát. Bence igyekezett a nyáron rehabilitálódni, és elkerülni a műtétet. A tavalyi idényben a vármegyei bajokságban szereplő Répcelaknál pattogtató Horváth Richárd, valamint az ugyancsak vármegyei Bükben játszó Kámán Kristóf személyében két új szerzeményünk is van, illetve az utánpótlásból sikerült felhoznunk tehetségeket a felnőtt keretbe. Felkészülésünket alaposan megnehezítette, hogy csak szeptember 18-án tudtunk először teremben edzeni parkettafelújítás miatt. Most per pillanat úgy néz ki, kevesen leszünk. Az új szezonban lehet, hogy a tavalyihoz képest más célokat kell megfogalmazni, ugyanis, ahogy hallottam, a legtöbb csapat tudott erősíteni.

Grebenár Péter hozzáétette, hazai meccseiket mindenképpen hozni szeretnék, az idegenbeli győzelmek pedig felértékelődnek. A CVSE trénere szerint tavalyhoz képest idén sokkal nehezebb lesz odaérni az élbolyba, a 4-5. hely elérésével már kibékülne Grebenár Péter.

– Az idei évre azért nem vállaltuk az NB II.-t, mert nincs elég utánpótláskorú játékosunk, márpedig nekünk ez finanszírozási okokból is fontos volt, hogy keretünk több mint 60 százaléka fiatal legyen – ezt már Kéri Péter, a Szombathelyi Egyetemi SE edzője mondta. – Idén csak az egyetemi bajnokságra koncentrálunk, amely a SZoESE csapatára, illetve a környező NB I.-es klubokban játszó egyetemistákra épül. Bízunk benne, hogy jövőre, vagy az azt követő évben ismét tudunk indulni az NB II.-ben. Az egyetemi pontvadászat során a cél ismét a legjobb négybe jutás. Az egyetemi bajnokság amúgy az NB II. fölé pozícionálható játékerőben, mivel itt NB I.-es A csoportos, valamint NB I/B.-s Piros, illetve Zöld csoportos játékosok is szerepelnek. Nekünk a tavalyi keretünk nagyjából együtt maradt, érkeztek új arcok is, illetve az is nagy kérdés, hogy az A csoportos kosarasokat miként kapjuk meg a meccsekre. A Falco és a Körmend mellett van érintettünk Pakson, Sopronban és Fehérváron is.