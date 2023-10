Az újonc HVSE stabilan teljesít, előző négy bajnokiját három döntetlennel, egy győzelemmel tudta le. Ám a vasi gárda a bentmaradásért küzd, míg a Bicske dobogóért hajt.

Bicskei TC–Szombathelyi MÁV Haladás VSE 1-0 (0-0). Bicske, NB III.-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Juhász.

HVSE: Horváth B. – Czuczi, Kovács B. (Pál L., 86.), Németh M., Vigh (Moucon, 86.) – Szabó M., Balogh Á. (Árvay, 78.), Varga M., Buzás (Szenczi B.) – Ferencz, Papp M. Edző: Szenczi Imre.

Gól: Sóron (62., 11-esből).

Jól kezdett a szél által támogatott Haladás, és a folytatásban is többet birtokolta a labdát, többször odaért ellenfele kapuja elé. Sőt rúgott egy gólt is, amit lesre hivatkozva nem adott meg a játékvezető – elég véleményes volt az a les... Fordulás után, széllel szemben viszont inkább már a védekezésre helyzete a hangsúlyt a HVSE. Nem is volt gond, szervezetten védekezett Ám egy oldalról erősen belőtt labdánál kezet látott a bíró, 11-est ítélt, amit a házigazda gólra váltott. Aztán már nem tudott ritmust váltani a zöld-fehér gárda, nem volt benne a játékában a gól.





Szenczi Imre: – A csoport egyik legerősebb csapatához látogattunk – a győzelem bravúr lett volna, de a döntetlentől nem álltunk messze. Alaposan megnehezítettük ellenfelünk dolgát, de ezért nem járt pont...





További eredmények: Puskás Akadémia II.–ZTE II. 2-2, Gyirmót II.–ETO Akadémia 2-2, Balatonfüred–Budaörs 0-0, Csorna–Kelen 1-2, Tatabánya–Sopron 2-1, Dorog–Komárom 0-0, III. Kerület–Veszprém 0-0.