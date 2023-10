A Falco az előző három tétmeccsét elbukta – a két Bajnokok Ligája-fiaskó közé becsúszott egy váratlan szegedi vereség is. A Paks a mezőny egyetlen nyeretlen csapataként érkezett Szombathelyre. A héten edzőt is cserélt az ASE: Csirke Ferencet a korábban Oroszlányban és Zalaegerszegen is sikeresen dolgozó Sebastjan Krasovec váltotta. A Falco egyébként kedden még Görögországban meccselt, sok ideje tehát nem volt ráhangolódni a Paks elleni derbire. A bemutatásnál nagy tapsot kapott a paksi csapatból a korábbi Falco-kedvenc, Govens Darrin és az a Sövegjártól Ábel, aki tavaly még a Falcóvan nyert bajnoki címet, és ebben a szezonban kölcsönben erősít az ASE gárdáját.

A meccset öt paksi pont v5zette fel. Amire Benke felelelt egy triplával. Aztán hosszú időre beállt a 3-5-ös eredmény. Nem ment a játék a Falcónak, főleg támasában akadozott a gépezet (5. perc: 3-10). De aztán lassan rendezte sorait, és Perl büntetőivel csak fordított (8. perc: 12-10). A folytatásban pedig egyre magabiztosabban játszott – a második negyedet 5-2-es rohammal kezdte. Időt kért az ASE (11. perc: 23-15). Kicsit sikerült is belassítani a Falcót – de továbbra is a házigazda irányított (15. perc: 30-22). Próbálta látótávolságban, 10 pont körül, alatt tartani ellenfelét az ASE. De egyre több gyors indítást vezetett a Falco – 10 pont fölé tornázta az előnyét (18. perc: 37-24). Gyilkos tempót diktált a szombathelyi gárda, mind védekezlsben, mind támadásban. Érezhetően gondban volt a Paks, de nagy küzdelemben annyit azért elért, hogy a nagyszünetben csak 11 ponttal vezetett a Falco (20. perc: 39-28).