Talán az utóbbi évek egyik legnehezebben megjósolható Körmend–ZTE derbire van kilátás pénteken. A két csapat ugyanis a bajnokság első fordulóiban teljesen ellentétes utat járt be. A házigazda Rába-partiak remekül kezdtek, múlt hétvégén azonban egy már félig-meddig megnyert meccset veszítettek el Kocsis Tamásék Debrecenben, mivel a találkozó végére teljesen elfogyott a piros-fekete csapat fejben és erőben is.

– Csináltunk egy szinte teljesen tökéletes első félidőt, tervszerűen, percről percre úgy haladtunk előre, ahogy azt megálmodtuk. Hiába figyelmeztettem szünetben a csapatot, hogy ez két éve velünk pont fordítva történt, és ugyanúgy bármikor előfordulhat, ez sajnos be is következett – tekintett vissza a DEAC elleni meccsre Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Bár 38 percen keresztül vezettünk, de nagyon hiányzott két ember a rotációból, elfáradtunk, amit a Debrecen kihasznált.

A zalaegerszegiek pocsékul kezdték a szezont, mivel több meghatározó játékosuk is hiányzott – szoros vereség a Szeged ellen hazai pályán (93-97), majd egy váratlan kiütéses kudarc Oroszlányban (114-79). Mára azonban mondhatni teljesen kiegyenesedtek a kék-fehérek, akik első győzelmüket a Kecskemét ellen könyvelhették el (94-80), ezt követően pedig a Szolnokra mértek jókora csapást (115-83). A ZTE tehát határozottan kezd összeállni, mivel játékoskeretébe visszatértek a hiányzók, akikkel kiegészülve nagyon komoly játékra képes a zalai gárda.

– Tanulni kell a DEAC elleni meccs hibáiból és próbáljuk átadni a légiósoknak, mit is jelent itt nálunk egy Körmend–ZTE – fordult rá a soron következő bajnokira Kocsis Tamás. – Talán pont ott erős ez a ZTE, ahol mi kicsit talán vékonyabbak vagyunk, belső poszton. A zalai légiósok közül kiemelendő Hicks, aki elképesztő veszélyes és hatékony irányító. Mishulának fikarcnyi helyet sem szabad hagyni, mert egyből dob és általában betalál – 43%-os hatékonysággal triplázott eddig –, valamint ott van Ostojic is, akit tavalyról jól ismerünk. Saját játékunkra kell koncentrálnunk. Most meg tudjuk mutatni a karakterünk egy ilyen fájó vereség után.