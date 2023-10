Három korosztályban – újonc, serdülő, ifjúsági – rendezték a budapesti Ormai László Asztalitenisz csarnokban az országos fiú utánpótlás asztalitenisz-csapatbajnokságot. Vármegyénket a Szombathelyi AK-Sportiskola és a Celldömölki VSE-Swietelsky Vulkán Fürdő együttesei képviselték. A szombathelyiek az egyéni ranglistahelyezések alapján mindhárom korosztályban kiemeltek voltak, tehát nem kellett selejtezőt játszaniuk a főtábláért.

Korosztályonként több, mint húsz együttes nevezett. Az ifjúságiak között a Poór Balázs, Gergely Márk, Szarka Gábor összetételű szombathelyiek nagy meglepetésre 3-2-re legyőzték a BVSC-t a négy közé jutásért, majd 3-1-re a Dunakeszit az elődöntőben. A fináléban a SZAK 3-0-ra kikapott a jóval erősebb KSI SE-től és így ezüstérmet vehetett át.

Ami az ifiknél pozitív meglepetésnek számított, a serdülő korosztályban már egyáltalán nem lett volna az. Első számú kiemeltként csalódás lett volna, ha nem a dobogó tetejére állhat a Gergely Márk, Poór Balázs, Szarka Gábor trió. Nem is volt kérdéses a győzelmük: a BVSC II-t, a Dunakeszit és a döntőben a Soltvadkertet is 3-0-ra győzték le a SZAK-Sportiskola. Teljesen megérdemelten akaszthatták nyakukba az aranyérmet. A szombathelyiek titkon aranyérmet reméltek az újoncoknál (U13) is, itt is ők voltak az elsőszámú kiemeltek. A Gergely Márk, Torkos Domonkos duó a Debrecen 3-0-ás, és a BVSC II. 3-1-es legyőzése után a BVSC első csapatával játszott a döntőben. A páros elveszítése után a mérkőzést is elveszítette 3-2-re a SZAK-Sportiskola, így ezüstérmes lett.

Ami a celldömölkieket illeti, az ifiknél a Huzsvár Erik, Gőgös Martin, Ölbei Barnabás, Németh Bence összeállításban szerepeltek a kemenesaljaiak. A csoportmeccsek során a Kecskemétet 3-0-ra, a Sopront 3-1-re verték. A főtáblán az első helyen kiemelt KSI-től azonban 3-2-re kikaptak, így nem jutottak az elődöntőbe. A serdülőknél Ölbei és Németh állt asztalhoz, a selejtezőben a Soprontól 3-1-re, a KSI II.-től és a BVSC I.-től egyaránt 3-0-ra kaptak ki a vasiak, akik nem kerültek a főtáblára.