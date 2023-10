A magyar szövetség szerdai közleménye kitér rá, hogy az első vidéki jégkorongklub éppen Szombathelyen alakult, 1939-ben. A sportág változatlanul jelen van a Vas vármegyei székhelyen: az 1991-ben alakult Szombathelyi Pingvinekben 180-an jégkorongoznak jelenleg, U8-tól U18-ig teljes utánpótlás-palettával bír a klub, női U25-ben egy B- és egy C-ligás csapata van, ahogyan egy OB IV-es amatőr csapat is hódol a szenvedélyének.

"Egyhónapos próbaüzemmel indultunk tavaly májusban, majd augusztustól fél szezonon át, január végéig tudott működni a csarnok. Már az első évben puhatolóztunk egy Erste Liga-mérkőzés megrendezésével kapcsolatban, de akkor még nagyon sok feladatunk volt az üzemeltetéssel összefüggésben. Idén már egyértelmű cél volt, hogy ligabajnokit hozzunk Szombathelyre" - mondta Göncz Szabolcs, a Szombathelyi Pingvinek JK elnöke. "Ez lesz az első teljes jeges idényünk a csarnokban, amelynek a hivatalos megnyitóját a jövő vasárnapi Erste Liga-mérkőzés elé időzítettük. Már igazi nagyüzem van a létesítményben, hiszen augusztusban, alighogy kész lett a jég, két U16-os Elite Cup-fordulóval nyitottuk a szezont, azóta pedig folyamatosan zajlanak az edzések és mérkőzések."

Hozzátette: örülnek, hogy két, a magyar jégkorongban meghatározó hagyományokkal bíró klub csapatai érkeznek Szombathelyre, az eddigi eredményeket figyelve joggal bizakodhatnak abban, hogy nagyon jó színvonalú, látványos meccset élvezhetnek majd a nézők.

A jégcsarnok ünnepélyes megnyitója 13 órakor, a meccs 15 órakor kezdődik majd, a mérkőzésre 350 jegyet lehet megvásárolni, kizárólag az online felületen.

Az Erste Liga a korábbi évekhez hasonlóan - amikor a többi között mérkőzést rendezett Zalaegerszeg és Ajka - ebben a szezonban is igyekszik olyan vidéki városokat bevonni a bajnoki körforgásba, ahol jelenleg nincs élvonalbeli jégkorongcsapat. Szombathelyen kívül Jászberényben, Ajkán és Zalaegerszegen is lesz bajnoki a következő időszakban.