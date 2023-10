– Én a verseny első harmadát élveztem, akkor estem szét fejben, amikor az első, mintegy négy méter széles patakon, bokáig érő vízben kellett átgázolnunk a szakadó esőben – fűzte hozzá Gabi. Dia jelezte, ő pont fordítva volt bekötve, a futás elejét szenvedte meg, aztán innentől, a patakon való átkeléstől kezdte el élvezni a futást. Akadtak még gondjaik, Gabi szintje leesett, a vérnyomása közel 200-ra felkúszott – de végül minden rendbe jött.

– Gyönyörű tájakon futottunk, de rengeteg emelkedőn kellett felmennünk, sokszor nem csak felfelé futottunk, hanem közben az út is dőlt jobbra-balra – folytatták a lányok. – A lemagasabb ponton brutális szél fújt, erős köd volt. Sokan nordic-walkingos botokkal felszerelkezve futottak, őket nehéz volt kikerülni.

A nehéz terepen többször is elestek a lányok, a versenyzők közül volt olyan, akinek kiment a bokája és mentő vitte a kórházba. A 120 indulóból 103-an értek célba – Dia és Gabi is. Mint mondták: nagyon nehéz verseny volt, de nem fáradtak el, izomlázuk sem volt. Gabi fia is velük volt, a 17 éves Vince 10 kilométeren 10. helyen ért be. A lányok egy hétig voltak a Feröer-szigeteken, volt idejük turistáskodni is. A „Nincs idő meghalni” című James Bond film egyik utolsó jelenetét a szigeteken vették fel, így felkeresték az erre az alkalomra állított emléktáblát is. És megnézték a Klaksvik stadionját, ahol pár hónapja az FTC játszott. Élményekkel telve tértek haza.