Balogunyom TK–Ajka Kristály SE 7:1 (3542-3344). Répcelak, NB I.-es férfi tekemérkőzés.

Balogunyom: Virág 632, Horváth M. 589, Svajda Z. 604, Kuslics 562, Biró B. 608, Józsa 547. Edző: Svajda Győző.

Az első sorban Horváth Márton biztosan szerezte meg a csapatpontot, Virág Bence pedig múlt heti egyéni csúcsát tovább javítva (632 fa) nagyszerű játékkal győzött. Ekkor 2:0-ra és 112 fával vezettek a vasiak. A második sorban Kuslics Gergely szintén legyőzte ellenfelét, Svajda Zoltánnak jó játékkal sikerült elérnie a hatszázas fát: 4:0-ra a balogunyomiak vezettek és 200 faelőnyük volt. A befejező sorban Józsa Gábornak az első 60 gurítás gyengébbre sikerült, így már nem tudott pontot szerezni. Biró Benjámin a tőle megszokott játékot nyújtotta. A vártnál nagyobb arányban sikerült a hazai csapatnak nyernie a tavaly még Szuperligában szereplő ajkai csapat ellen.

Ifjúsági: 3:1 (1093-1044). Tóth L. 544, Völgyi 555.

TOPIDO Nagymizdó SE–Péti MTE 5:3 (3351-3347). Szombathely VAOSZ-csarnok, NB I.-es férfi tekemérkőzés.

TOPIDO Nagymizdó: Bagi I. 548, Rejtli L. 567, Polgár 527, Hegedüs 568, Simon 596, Nagy J. 545. Játékos-edző: Nagy József.

Az aktuális tabella alapján kötelező volt a vasi csapat győzelme, ami mindíg nehéz feladat. Ez most is így történt, a meccs az utolsó gurításnál dőlt el. Az első sorban Rejtli (567) hozta a szokásos pontját, a debütáló Hegedüs (568) kiválóan szállt be és szintén pontot szerzett, a különbséget ezen a napon Simon (596) nagyszerű játéka jelentette a két csapat között. Győzelmével a Nagymizdó továbbra is a bajnokság élén maradt.

Ifjúsági: 1:3 (1016-1037). Sevecsek 508, Szabó B. 508.

Sárvári Kinizsi–Nagykanizsa Teke SE 7:1 (3401-3195). Sárvár, NB I.-es férfi tekemérkőzés.

Sárvári Kinizsi: Balázs 530, Németh A./Farkas 547, Bejczi 581, Boucsek 587, Gombos B. 596, Rozmán 560. Játékos-edző: Farkas Imre.

Ifjúsági: 4:0 (1053-924). Németh M. 485, Banai 568.

Szentgotthárdi VSE II.–Mosonszentmiklós SE 6:2 (3408-3332). Szentgotthárd, NB I.-es férfi tekemérkőzés.

Szentgotthárdi VSE II.: László 581, Karba L. 536, Németh L. 593, Iván 555, Györke 574, Kulcsár 569. Játékos-edző: Cserpnyák Árpád.

A két újonc csapat jól ismeri egymást az NB II.-ből, mindig szoros csatát vívtak egymással. Az első sorban László Tibor összesedett játékkal, míg Karba Lajos gyengén teljesítő ellenfél ellen nyertek. 2:0 +70fa Második sorban Németh László közel 600 fás eredményt elérve diadalmaskodott. Iván Sándot cserélő ifista Kropf Bence remekül játéka ellenére nem sikerült a hátrányukat ledolgozni, kikaptak. 3:1 +80 fa. Utolsó sorban Györke Tamás a legeredményesebb vendégjátékossal nem bírt, de Kulcsár Antal szoros csatában nyert és hazai győzelemmel ért véget a felnőtt mérkőzés.

Ifjúsági: 4:0 (1150-959). Reibling 579, Kropf 571.

Az Oroszlány–Csákánydoroszló mérkőzést szombat, 13 órára halasztották.