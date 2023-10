Répcelaki SE-Szanki OBSK 7:1 (3613-3416). Répcelak, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Répcelaki SE: Danóczy 610, Tóth Á. 599, Móricz 672, Molnár 592, Bíró 596, Somodi/Szabó A. 544. Edző: Kiss Zsolt.

Szanki OBSK: Tóth-Bagi 575, Mózer 543, Iványi 567, Rávai 541, Karsai 590, Kállai 600.

Az első sorban Danóczy Richárd és Tóth Áron is hozták pontjaikat Tóth-Bagi, illetve Mózer ellen. A második sorban Móricz Zoltán a nap legjobb eredményével (672 fa) szintén folytatta a pontgyűjtést Iványival szemben, párja Molnár Pál ugyancsak otthon tartotta a csapatpontot. Utóbbi Rávait verte. Az utolsó sorra így már 4-0 volt az eredmény a vasiak javára és a több ütött fa is a hazai oldalon volt. A záróduóknál Biró Patrik hozta a saját pontját Karsaival szemben, míg a Somodi Károly helyett pályára lépő Szabó Attilának nem sikerült a pontszerzés a vendégek legjobbja, Kállai Zoltán ellen.

Ifjúsági: 0:4 (964-1049). Varga B. 467, Kiss B. 497.

Pápai Vasas TK–Szentgotthárdi VSE 0:8 (3301-3542). Pápa, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Pápai Vasas TK: Bódai 545, Kiss S. 551, Nagy M./Molnár J. 520, Nagy L. 582, Rieger 545, Nagy M. 558.

Szentgotthárdi VSE: Borsos 579, Cseh B. 597, Oswald 591, Járfás 592, Takács T. 556, Pákai 627. Edző: Tróbert József.

A nehéz pápai pálya egyik csapatnak sem könnyű terep – korábban a szentgotthárdiak számára sem volt az. Ezúttal viszont kiválóan dobtak a vasiak. Az első sorban Borsos Bence és Cseh Bence is simán győzött Bódai illetve Kiss Sándor ellen, így 2-0-ra vezettek a vendégek és már tekintélyes faelőnyt is szereztek. A második sorban Járfás László legyőzte a pápaiak legjobbját, Nagy Lajost és Oswald Dániel is győzött Nagy Miklós és az őt váltó Molnár János ellen. Az utolsó körre tehát gyakorlatilag eldőlt a meccs. Takács Tamás szoros meccsen nyert Riger ellen, Pákai Zsolt pedig simán hozta a szentgotthárdi csapatpontot – Nagy Mátét győzte le. A Szentgotthárd egységes csapatteljesítményt nyújtva, remek fát dobva magabiztosan nyert.

Ifjúsági: 0:4 (995-1083). Kropf 538, Karba B. 545.

További eredmények: Bábolna SE-Investment Közutasok Kaposvár 1:7, Szegedi TE-Köfém 7:1, Győr SZOL TC–Zalaegerszegi TK 1:7.

A következő, 7. fordulóban a Szentgotthárdi VSE szombaton 14 órakor a Bábolna SE-tr fogadja, míg a Répcelaki SE ugyancsak 14-kor az Investment Közutasok Kaposvár vendége lesz.