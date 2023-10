– Először is köszönöm a bizalmat – mondta Huszák János diszkoszvető. – Az utóbbi másfél évben sérülésekkel bajlódtam, de ez most már megoldódni látszik, csinálom a rehabilitációs programot. Várhatóan már a téli dobó ob-n, valamint az Európa Kupán el tudom már kezdeni a versenyszezont – bizakodott az atléta, aki Budapesten él és ha itthon van jobbára ott is edz, viszont a felkészülésének 80-90 százalékát Zágrábban tölti Varga Roland, egykori kiváló diszkoszvető szakmai vezetésével.

– Kicsit szíven ütött minket is, hogy előző klubjánál nem számítanak rá, illetve sokkal gyengébb feltételeket biztosítottak volna számára a korábbiakhoz képest – vette át a szót Németh Zsolt, a Szombathelyi Dobó SE mesteredzője. – Egy ilyen értékes embernek mindenképpen érdemes megadni azt az esélyt, amivel újra talpra tud állni és az előttünk álló nemzetközi nagyversenyeken bizonyíthatja, hogy lehet rá számítani. János amúgyis keményen dolgozott volna a visszatérésén, de most talán még a dac is munkálkodik benne, hogy őt még nem lehet leírni. Ehhez kívánunk sok sikert és igyekszünk ehhez minden feltételt, körülményt biztosítani.

Az új atléta bemutatását követően Németh Zsolt vette számba, a szombathelyi dobóatléták jövő évi programját. A nemzetközi versenyszezon márciusban rajtol a portugáliai Leiriában az Európa Kupával, ahol kalapácsvetésben Halász Bencének és Gyurátz Rékának biztosított már a részvétele, Rába Dániel és Varga Donát pedig még megküzd egymással a másik indulási pozícióért, hiszen országonként csak ketten kvalifikálhatnak a két nemben az Európa Kupába. De van még esélye kijutni Szabados Árminnak, Viszkeleti Villőnek és Zimmermann Lilinek is.

A júniusi római felnőtt Európa-bajnokságon Halász Bence ugyancsak ott lesz, jó eséllyel Varga Donát, Rába Dániel és Gyurátz Réka is és jól áll a kvalifikációs versenyben Viszkeleti Villő és Németh Zsanett is. A Dobó SE edzői szerint Huszák János esetében a jövő évi legfőbb cél kijutni az Eb-re és ott egy jó eredményt produkálni, az olimpiai részvétel már csak hab lenne a tortán. Ha már a párizsi olimpiai szóba került, Halász ott is biztos résztvevőnek számít már, aki mellett Varga Donát, Rába Dániel és Gyurátz Réka is nagy eséllyel ott lesz az ötkarikás nyári játékokon. A jövő évi U18-as besztercebányai Eb-re Fülöp Lászlónak már megvan a szintje, mellette Kelen Dávid, Zimmer Bendegúz és Polyák Lora is odaérhet a kontinensviadalra. U20-as vb-t Peruban rendezik, ahova Szabados Ármin és Viszkeleti Villő is kijutott már.

Az esemény végén Halász Bence átadta Németh László edzőnek azt a bronzérmet, amit idén az atlétikai vb-n a versenyzők mellett trénereik is megkaptak, ám a Dobó SE edzőfejedelme nem tudott részt venni nyáron az éremosztáson.