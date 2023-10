Észak

Kemenesalja FC–Kemenesmagasi FC 2-0 (1-0). Vönöck, vezette: Vass I.

Kemenesalja: Kovács K. – Szakál, Lőrincz (Németh R.), Czöndör (Őri), Péter, Binder (Ölbei), Kóbor, Balázsi, Erdélyi, Manganelli, Varga R.

Kemenesmagasi: Papp Á. – Kelemen B. (Csempesz), Poós, Horváth T., Balogh D. (Koronczai), Palotai, Csemer (Princzes), Csite, Kopházi, Peresznyei (Molnár Zs.), Molnár T.

Gólszerzők: Lőrincz, Horváth T. (öngól).

Sé Honvéd SE–Schott Lukácsháza SE 1-5 (1-4). Sé, 100 néző, v.: Koronczai.

Sé: Papp K. – Örkényi (Molnár B.), Kovács K., Werderits, Tóth F., Nemes, Fichtacher, Parti, Lendvai (Pados), Kiss M., Sümegi (Muzsai).

Lukácsháza: Bán – Bolfán, Markó (Francia), Mester (Krancz), Gombás, Dan (Németh Cs.), Döbör (Gyüre), Csuka, Rozmán, László, Bősze.

Gól: Sümegi, ill. Dan (2), Krancz, László, Fichtacher (öngól).

A hetek óta több sebből vérző Séi csapat nem tud kiegyenesedni – ismét létszámgondokkal küszködött. A viharos szélben a jó erőkből álló bajnokaspiráns, már az első félidőben eldöntötte a találkozót. Ugyan fölényes vezetésükhöz két esetben a hazai védekezés asszisztálása is kellett, na meg az, hogy hazai oldalon a helyzetek egy kivételével megint kimaradtak. A második félidőben továbbra is nagy iramban zajlott a találkozó. Ekkor a hazaiak is többet tartózkodtak a vendégtérfélen, sőt több ziccert alakítottak ki, de gól már csak egy esett, azt pedig a látogató szerezte. A tartalékos Sé egyenrangú partnere volt a vendégeknek, de a mérkőzést gólra játsszák, így a Lukácsháza győzelme megérdemelt.

Alsóújlaki SC–Elektromol-Spari FC 2-0 (0-0). Alsóújlak, v.: Pintér B.

Alsóújlak: Gábor – Gampel, Kaposi, Hantó (Toldi, Varga N.), Varga K. (Hancz), Varga Á., Káldi M., Tóth Á. (Káldi I.), Vasas (Pados), Nagy Z., Varga R.

Spari: Pungor – Neubauer, Láda, Varsányi, Jónás, Boldizsár, Majtényi, Sipos, Kelemen, Kovács A., Farkas H.

Gól: Tóth Á., Kaposi.

Gencsapáti KSE–Boba SE 3-1 (1-1). Gencsapáti, v.: Bagoly G.

Gencsapáti: Tóth Á. – Janzsó, Sulyok (Mucza), Varga R. (Iker), Soldatenko, Dancs, Tóth B. (Bokor), Egyed (Szabó A.), Jónás, Janek, Skrapits.

Boba: Fábián – Balogh Mi., Magyar, Horváth B., Kovács M., Balogh Ma., Szabó J., Dákai, Gorácz, Nagy R. (Szigeti), Porkoláb.

Gól: Skrapits (2), Varga R., ill. Porkoláb. Kiállítva: Balogh Ma. (84., Boba).

Az erős, hideg szél rányomta a bélyegét a mérkőzésre. A vendégek egy korai góllal vezetést szereztek, a hazaiak azonban az első félidő végén két perc alatt fordítottak. A folytatásban a Boba próbálta átvenni az irányítást. De a hazaiak szervezett játékkal tartották az eredményt – sőt a végén a kitámadó Boba bekapott még egy gólt.