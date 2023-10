Az ünnepség a kiváló feltételeket biztosító Savaria Tenisz Centrum vezetőjének, Szabó Péternek a megajándékozásával kezdődött, majd a névadó, az Alpok Dent Kft. tulajdonosa, Kozmor Géza is ajándékot kapott. Palotai Zoltán a bajnokság eredményeinek, történéseinek összegzésekor elmondta, hogy roppant sportszerű hangulatban, nagyszerű, színvonalas mérkőzéseken dőlt el a helyezések sorsa. Sikerült a szervezők egyik fő törekvése is: minden résztvevő díjazásban részesült! A díjak átvétele után Tóth Kálmán ígéretet tett rá, hogy város a továbbiakban is támogatni fogja a szombathelyi amatőr tenisz közösséget, míg Kozmor Géza jelezte, a jövőben is szponzorálja városi bajnokságot, sőt, mint a teniszt űző amatőr játékos kijelentette, hogy jövőre szervez maga köré egy csapatot, amellyel elindul a 2024. évi bajnokságban. A záróbeszédek elhangzását követően kötetlen beszélgetéses, baráti parti kezdődött, ahol a résztvevők koccinthattak az elmúlt szezon sikereire - illetve a jövő évi tervekre.

Végeredmény, nyílt kategória: 1. Tennis Classic (Poór Zoltán, Süle Róbert, dr. Rózsavölgyi Zoltán, dr. De Jonge Tamás, Vincze Attila), 2. Bonus Shop (Sáfrány Ákos, Catomio János, Molnár Róbert, Molnár Bálint), 3. 502 (Kiss Ferenc, Horváth Zsolt, Németh István, Schmidt Tamás), 4. Love Game, 5. Vasvári Tenisz Team, 6. Kettöshuba.

+50-es korosztály: 1. Palatinus (Pálóczy László, Palotai Zoltán, Hajszán Imre, Kiss Ferenc), 2. Csa-Li (dr. Rajki Csaba, Héra Zsolt, Panda István), 3. NLG (Bilics László, Dobos Csaba, dr. Birosz Béla, Polyák Kálmán), 4. FOLT, 5. Harangláb, 6. Álprofik, 7. Hungarysport.