Két fogásnem öt kategóriájában mérkőztek meg egymással a sportág legidősebb aktív birkózói az országos bajnoki címekért a kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola tornacsarnokában. A viadal egyben felkészülési verseny is volt a veteránkorúak számára, hiszen október 17-22. között rendezik a korosztály világbajnokságát a görögországi Loutrakiban. A Haladás VSE színeit képviselő Takács Ferenc a C kategóriás kötött- és szabadfogásúak 62 kg-os mezőnyében is első lett, Szalai Tamás pedig ugyanebben a kategóriában mindkét fogásnemben második a 70 kg-osok között. A szabadfogásúak A kategóriás 70 kg-os mezőnyében a Büki BC-t képviselő Szabó Gábor harmadik lett, míg 88 kg-ban Kajcsos Norbert a dobogó második fokán végzett. A vasiak közül a kőszegieknek volt a legnépesebb csapatuk. Timár Imre E kategóriás szabad- és kötöttfogásban is arannyal zárt. A szabadfogásúak D kategóriájában Pusztai Szilveszter első lett, Tóth Zsolt pedig a C kategóriában szerzett ezüstöt. Mindhárman 78 kg-ban indultak. A 88 kg-osok között Németh Roland (C kat.) nyert, Dr. Jankovics Péter (D kat.) második lett. Bíró Antal pedig (szf. B kat.) 70 kg-ban győzött.