AVUS–Tatabányai VSE 13-8 (4-1, 3-3, 1-2, 5-2). Szombathely, 80 néző, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Némethy, Kovács I.

AVUS: Antoni – Hajmási 2, Csaba 4, Berényi, Makrai, Németh B. 1, Kertész 1. Csere: Galambos B. 1, Makarenko 1, Kovács K. 2, Sági 1, Szili, Mercs. Edző: Péter Imre.

A Tatabánya legeredményesebb játékosa Fekete Imre volt 5 góllal.

Remekül kezdtek a szombathelyiek, az első negyedben 2-0-ra, majd 4-1-re is vezettek. A második negyed változatos gólcsatát hozott, 5-1, majd 6-2 után is visszkapaszkodtak a tatabányaiak, a negyed 7-4-es vasi előnnyel zárult. A harmadik negyedben kétszer is két gólra – 7-5, 8-6 – felzárkóztak a vendégek. Az utolsó negyed 10-8-ig volt szoros, a hajrá viszont már egyértelműen az aligátoroké volt, akik végül 13-8-ra, megérdemelten nyertek.