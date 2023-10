-Nagyon jó szezonunk van, a csapat kiváló munkát végez. Erős volt az időmérő és a verseny is. A piros zászló miatt a második rajtnál is nagyon kellett koncentrálni, de az is jól sikerült, majd jelentős előnyt tudtam kiautózni. Ez a 20. győzelmünk idén, ami rekord, mert 2015-ben volt 19. győzelmünk, amit most túlszárnyaltuk. Van még három verseny a hétvégén, úgyhogy szeretnénk ezen a rekordon tovább javítani! A beállítás most is remekül működik, köszönöm a csapatnak – mondta elégedetten Kiss Norbert.

A fordított rajtrácsos versenyen a 8. helyről induló szombathelyi pilóta már az első körben javított három pozíciót, majd két újabb előzés után már a harmadik helyen haladt, az 5. körben már a második volt, a 6. körben pedig egy remek manőver után az élre állt. Ettől kezdve szépen meglépett a többiektől, és duplázva szombaton megszerezte szezonbeli 21. győzelmét, ami egyben pályafutása 100. futamgyőzelmét jelentette!

Vasárnap aztán folytatódott a Kiss Norbert-parádé! Az időmérőt ismét megnyerte - ezzel újabb rekordot állított fel, ugyanis idén minden időmérő edzésen a leggyorsabb volt. A nap első futamán nagyszerűen sikerült az ötszörös Európa-bajnok rajtja, majd öt másodperces előnyt épített ki öt kör alatt. Azonban a 9. körben többen is ütköztek egy olajfolt miatt, piros zászlóval megállították a futamot - így az élen haladó Kiss Norbert nyert, idei 22. győzelmét aratva.

-Nagyon köszönöm a csapatnak a remek munkát, ismét sikerült győzni, és büszke vagyok arra, hogy 22 futamot nyertünk idén. Szeretnénk szépen zárni a szezont, van még hátra egy verseny, ott is mindent megteszek majd. Köszönöm a szurkolóknak, hogy egész évben buzdítottak – mondta Kiss Norbert a verseny után.

A fordított rajtrácsos futamon a 8. helyről startolhatott a Révész Racing versenyzője. Fantasztikus tempóban haladt, végül a harmadik helyen intette le a kockás zászló - a szombathelyi pilóta így a hétvége mind a négy versenyén dobogóra állhatott.

Kiss Norbert végül 419 ponttal zárta a szezont, megszerezve saját maga ötödik, a csapat harmadik Eb-címét. A szombathelyi pilóta 2023-ban kiemelkedett a mezőnyből, számos rekordot megdöntött!