- Korábban sok sportágat kipróbáltam, úsztam, röplapdáztam, tornáztam, teniszeztem, atlétizáltam, hip-hop-ra jártam - mondta Halmosi Dézi. - Végül 9 évesen mentem el ugrókötelezni. Hogy kerültem oda? Anyukám testvére, Sőre Péter jóban van mostani edzőmmel, Bánhegyi Attilával és ő javasolta, hogy próbáljam ki, hátha megtetszik. Persze ez nem ment ilyen egyszerűen, hiszen Attila akkor csak annyit ígért, hogy megnézik, mit tudok. Azóta itt vagyok... Szeretem az itteni közösség, a jó hangulatot, élvezet az edzésekre járni. Lehet, hogy egy kívülálló számára egyhangúnak tűnhet az ugrókötelezés, de egyáltalán nem az. Minden gyakorlatot zenére végzünk el, rengeteg új dolgot próbálunk ki, vannak például egyköteles és kétköteles gyakorlatok is. Utóbbinál ketten pörgetünk két kötelet harmadik társunknak. Én a zenére végzett egyéni és csapatgyakorlatokat, aztán a szaltókat kedvelem leginkább, ezek mennek a legjobban.

- Háromtagú csapatunkkal sokfelé jártunk, így Párizsban, Berlinben és Belgiumban, Gentben is - sajnos az Egyesült Államokban. Belgiumban viszont háromszor is voltunk, mégpedig egy színházban rendezett show-versenyen - ahol kétszer csapatban - ifjúsági kategóriában - elsők lettünk. Berlinbe pedig azóta visszahívtak edzősködni is, a világ minden tájáról érkezett gyermekekkel gyakoroltunk. Belgiumban egyébként sokkal népszerűbb az ugrókötelezés, mint nálunk, a versenyeken sokkal jobban lelkesednek, tapsolnak a nézők. Párizsban pedig csapatban nyertünk meg egy nagy nemzetközi versenyt az ifjúságiaknál, mégpedig a Double Dutch Contest. Itthon is sok-sok versenyen voltunk és gyakran fellépünk például a Savaria Karneválon is.

- Hogy számít-e a Halmosi név? Ebben a sportágban nem nagyon, de már sokszor megkérdezték, hogy én vagyok-e a Halmosi Péter lánya. A különböző csapatversenyek jobbára utánpótlásszinten zajlanak, a felnőtteknél már nem nagyon rendzenek ilyen versenyeket, ott inkább a show dominál. Felnőttként sokan lépnek fel cirkuszban, vagy óceánjáró hajókon - szóval meg lehet élni ebből a sportágból később, de főleg külföldön. Én ennyire előre nem gondolkodom, egyszerűen csak élvezem, amit csinálok. Nem mellesleg jó izomzatot csinál, gyakorlatilag az egész testemet megmozgatja az ugrókötelezés. Legközelebb - immáron harmadik éve - a Weöres Sándor Színházban lépünk fel a csapattal a Karácsony a Porondon című műsor keretén belül. Itt Lotti, Luca és én karikán légtornászkodunk és zsonglőrködünk is.