Zsinórban három vesztes meccs után látogat a Rába-parti alakulat a fővárosba.

Az Egis Körmend trénere, Kocsis Tamás szerint a hazai NB I.-es mezőny egyik legkellemetlenebb együttese vár a Körmendre.

– Kisebb-nagyobb gödörbe kerültünk, amiből csak mi tudunk kikecmeregni – fogalmazott Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Meg kell emberelnünk magunkat, mert senki sem fog segíteni rajtunk, csak mi tudunk változtatni a sorsunkon. Az akadémiájárra épülő Honvéd három légióssal egészül ki, legfőbb céljuk a bentmaradás. Győzelmi kényszerben vagyunk, hiszen egy rossz sorozatba kerültünk, most már muszáj lenne nyerni. Fehérváron ki lehet kapni, mert az mindig benne van a pakliban, az igazi problémát a DEAC és a ZTE elleni vereség jelentette. Magas ember híján készültünk a héten, úgyhogy ahogy az angol mondja, próbálunk majd egy smallballt játszani. Ez elsülhet jól is meg rosszul is. Meglátjuk, ebben a szerkezetben mire leszünk képesek, de bízom a győzelemben. A siker kulcsa a lepattanókban lehet, a Honvéd a harmadik legeredményesebb csapat a bajnokságban a támadó lepattanókat illetően. Fiatal, lelkes gyerekekről vanszó, akik azonnal ugranak a lepattanókért, úgyhogy ha dekoncentráltak leszünk, könnyen bajba kerülhetünk, mert ezt a hazaiak könyörtelenül kihasználják. A ZTE elleni vesztünket egy kizárás elmulasztása okozta, nem szabad még egyszer elkövetnünk ugyanazt a hibát.