A szombathelyiek négy meccs óta nyeretlenségi szériájuknak vethetnek véget a Vasas ellen. A vasiak ugyanis utolsó négy bajnokijukon két-két döntetlent és vereséget gyűjtöttek be, közben pedig - teljesen egyenrangú ellenfélként - a ZTE ellen kiestek a MOL Magyar Kupából. Aleksandar Jovic vezetőedző csapata jelenleg 17 ponttal a 12. helyen áll a bajnoki tabellán. A zöld-fehérek három ponttal előzik meg a már kiesőhelyen lévő Tiszakécskét, viszont ugyanannyira vannak a 6. helyezett Csákvártól – azaz nagyon sűrű a mezőny, egy-egy győzelemmel vagy vereséggel nagyot lehet szánkázni a tabellán. A legutóbb Kazincbarcikán 2-2-es döntetlent játszott szombathelyi együttesből öt-öt sárga lapja miatt Jagodics Márk és Vanja Zvekanov, míg piros lap miatt Ene Cornel hiányzik vasárnap. Derekas Zoltán, Hursán György pedig sérülése után még nem bevethető. Ami a Vasast illeti, az angyalföldiek 27 ponttal a 3. helyen állnak, a mezőnyben a második legtöbb gólt (32) szerezték. A korábbi Haladás-edző, Desits Szilárd együttesében két volt szombathelyi futballista is szerepel, a csatár Radó András és az augusztusban az osztrák másodosztályú Sturm Graz II.-től hazatért Tóth Milán. A piros-kékek kerete egyébként is tele van rutinos, korábbi NB I.-es labdarúgóval, elég Litauszki Róbert, Pávkovics Bence, Berecz Zsombor, Novothny Soma, Urblík József vagy éppen Holender Filip nevét említeni. A Vasas legeredményesebb játékosa Tóth Milán hét találattal. A fővárosiak a legutóbbi fordulóban 3-0-ra verték a Budapest Honvédot. A legutóbbi bajnokságban nem találkozott egymással a két csapat, akkor a Vasas az NB I.-ben szerepelt.

A Haladás Sportkomplexum jegypénztárai vasárnap 14 órakor nyitnak.

A forduló további programja. Vasárnap, 13.00: Nyíregyháza–BVSC-Zugló, Budafok–Credobus Mosonmagyaróvár, Soroksár–Pécs. 17.00: Kozármisleny–Aqvital Csákvár, ETO FC Győr–Kazincbarcika, Budapest Honvéd–Ajka, Tiszakécske–Gyirmót FC Győr.