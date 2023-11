A tavalyi bajnokságban a várakozáson messze felül szereplő, végül a 3. helyre befutó FC Ajka az idei bajnokságban gyengén teljesített. Ezért a klub vezetése úgy döntött szeptember végén, a kilencedik forduló után úgy döntött, hogy meneszti az akkor az utolsó előtti helyen álló együttes korábbi sikeredzőjét, Jeney Gyulát, helyére pedig a korábban a Vasast is edző, korábbi jobb oldali védő, Schindler Szabolcs ült. Nos, az új trénerrel sem indult meg igazán a szekér, azóta csak egyszer nyertek a zöld-fehérek, két fordulóval ezelőtt 1-0-ra verték a Tiszakécskét. Az Ajka 2-2 győzelemmel és döntetlennel, 11 vereséggel, 7 szerzett és 20 kapott góllal, 8 ponttal az utolsó előtti, 17. helyen áll a tabellán. A támadósort erősíti a volt Haladás-játékos Gaál Bálint, a korábbi ETO-futballista Borsos Filip, vagy éppen Szarka Ákos. A középpályán a rutinos Tajthy Tamás, a védelemben pedig Jagodics Bence, a Haliban futballozó Márk öccse is szerepel. A Haladás sincs jó passzban, öt forduló óta nyeretlen Aleksandar Jovic csapata, a vasiak utoljára október 1-jén Budafokon nyertek 1-0-ra, azóta két-két döntetlen és vereség a mérlegük. Igaz, a legutóbbi Vasas elleni hazai 3-3 miatt nincs szégyenkeznivalójuk – de azért a meccsért is csak egy pont járt.

– A tavalyi bajnokságban extrán szerepeltek az ajkaiak, idén viszont eddig gyengébben teljesítenek – mondta Jagodics Márk. – Nehéz megmondani, melyik az igazi arcuk. Jeney Gyulával sokpasszos, kombinatív, sokkpasszos, Schindler Szabolccsal racionálisabb futballt játszanak. Nekünk korábban volt egy kilencmeccses veretlenségi szériánk, most sajnos nem jönnek a győzelmek, pedig szoros a tabella, egy sikerrel nagyot lehet ugrani előre a tabellán. Azon az úton kell továbbhaladnunk, amelyen korábban mentünk. Senkitől sem kell félnünk, így az Ajkától sem, fontos, hogy javítsunk a helyzetkihasználásunkon és akkor ismét eredményesek lehetünk. A három pontért kelünk útra vasárnap. Ami öcsémet, Bencét illeti, bár már többször szembekerültünk egymással a pályán, mindig különleges, ha egymás ellen futballozunk. Szóval számomra már csak ezért is más lesz az ajkai mérkőzés.