Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő I.–MTE 1904-Hoffer 7:0. Celldömölk, Opál-csarnok, férfi asztalitenisz Extraliga-mérkőzés, 5. forduló.

Páros: Fazekas, Jakab–Ócsai, Németh P. 3:0 (1-0). Egyéni, 1. forduló: Huzsvár–Ócsai 3:1, Fazekas–ellenfél nélkül 3:0, Jakab–Németh P. 3:1 (4-0). 2. forduló: Huzsvár–ellenfél nélkül 3:0, Jakab–Ócsai 3:0, Fazekas–Németh P. 3:0 (7-0).

A vendégek nélkülözték legjobb játékosukat, Gerold Gábort, így foghíjasan, két emberrel álltak asztalhoz. Jól indult a mérkőzés a hazaiak számára, a Fazekas Péter–Jakab János kettős magabiztosan hozta a párost. Az első egyéni körben a két fiatal, Huzsvár Erik és Ócsai Máté színvonalas meccset vívott, melyen a celldömölki játékos 3:1-re nyert meg. Jakab is legyőzte ellenfelét, így a vasiak az első kör után 4-0-ra vezettek – ezzel el is dőlt a mérkőzés. Az utolsó fordulóban Jakab és Fazekas is biztosan nyert, így végül a Celldömölk a vártnál jóval simábban gyűjtötte be a pontokat.

Győzött: Fazekas 2, Jakab 2, Huzsvár 2, Jakab-Ócsai.