Szombathelyi AK II.–Sportiskola–Pénzügyőr SE II. 12:2. Szombathely, Asztalitenisz-csarnok, férfi NB I.-es asztalitenisz-mérkőzés. Párosok: Tóth G., Szarka Zs.–Kovács M., Baló 3:0, Poór B., Gergely–Kállai, Horti 3:1 (2-0). Egyéni, 1. forduló: Tóth G.–Kovács M. 3:0, Szarka Zs.–Baló 3:0, Poór B.–Kállai 3:0, Gergely–Horti 3:1 (6-0). 2. forduló: Tóth G.–Baló 3:0, Szarka Zs.–Kállai 1:3, Poór B.–Horti 3:2, Gergely–Kovács M. 3:0 (9-1). 3. forduló: Tóth G.–Kállai 1:3, Szarka Zs.–Horti 3:0, Poór B.–Kovács M. 3:1, Gergely-Baló 3:0 (12-2).

A meccs feléig még játszmát is alig buktak a vasiak, 7-0-át mutatott az eredmény jelző alig egy óra elteltével. Ezután aztán volt néhány szorosabb összecsapás, de a két serdülő korú válogatott játékos – Poór Balázs és Gergely Márk – hibátlan volt ezen a napon. A vendégeknél csak Kállai Norbert tudott (két) győzelmet szerezni. Győzött: Gergely 3, Poór B. 3, Tóth G. 2, Szarka Zs. 2, Tóth G.-Szarka Zs., Poór B.-Gergely, illetve Kállai 2.

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő II.–SH-ITB Budaörsi SC 13:1. Celldömölk, Opál-csarnok, férfi NB I.-es asztalitenisz-mérkőzés. Párosok: Baranyai, Iván B.–Nagy A., Paréj 3:0, Nyírő, Kalmár–Kudlik, Morvacsik 3:1 (2-0). Egyéni, 1. forduló: Baranyai–Paréj 3:0, Iván B.–Nagy A. 3:0, Gőgös–Kudlik 1:3, Nyíírő–Moravcsik 3:2 (5-1). 2. forduló: Baranyai–Nagy A. 3:0, Iván B.–Kudlik 3:2, Gőgös–Moravcsik 3:1, Nyírő–Paréj 3:0 (9-1). 3. forduló: Baranyai–Kudlik 3:2, Iván B.–Moravcsik 3:0, Gőgös–Paréj 3:1, Nyírő–Nagy A. 3:0 (13-1).

A hazaiak mindkét párost megnyerték, majd az első egyéni körben több szoros mérkőzést is behúzva már 5-1-re vezettek. A második körben Iván Bertold döntő szettes mérkőzést nyert meg a vendégek legjobbja, Kudlik Gábor ellen. Baranyai, Gőgös és Nyírő simán is nyert, ekkor 9-1-re mentek a celliek. A harmadik kör elején Baranyai döntő szettes meccsen diadalmaskodott Kudlikkal szemben. A másik három hazai asztaliteniszező is biztosan győzött. A CVSE a vátnál magabiztosabban nyert, de azért nem volt ekkora különbség a csapat között. Győzött: Nyírő 3, Baranyai 3, Iván B. 3, Gőgös 2, Baranyai-Iván B., Nyírő-Kalmár, illetve Kudlik 1.