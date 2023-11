AVUS–Oázis SC 14-5 (2-0, 5-1, 3-2, 4-2), Szombathely, 60 néző, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Némethy, Kovács I.

AVUS: Antoni – Hajmási 5, Csaba 3, Makrai, Németh B. 1, Sági, Kertész 2. Csere: Galambos, Makarenko 1, Berényi 1, Kovács K., Juhász S., Mercs 1, Stojadinov. Edző: Péter Imre.

Csupán fél percet kellett várni az első vasi gólra: Csaba Márton talált a hálóba. Aztán Hajmási András is betalált, úgy tűnt, kiütés lesz a vége. Ám a hazaiak az első negyedre ellőtték puskaporukat, míg a meccs előtt egy győzelemmel és öt vereségel az utolsó előtti helyen szerénykedő fővárosiak nem sok vizet zavartak a hazai kapu előtt. A második negyed is aligátor-góllal indult, majd szépítettek a vendégek (3-1). A meccset azonban a hazaiak uralták és rövidesen tekintélyes előnyre (5-1) tettek szert. A nagyszünetben már 7-1-es AVUS-vezetést mutatott az eredményjelzőtábla,így gyakorlatilag eldőlt a meccs. A harmadik negyedben már 8-1-re is mentek a vasiak, akik könnyedén vízilabdáztak, szép gólokat szereztek, nem adtak esélyt ellenfelüknek. A harmadik negyed után 10-3 volt a hazaiak előnye. Az utolsó negyedben 11-3-ra vezettek a szombathelyiek, az Oázis jétékosai próbáltak kozmetikázni az eredményen, ém ez csak hellyel-közzel sikerült. A vége 14-5 lett.

Az AVUS végig magabiztosan játszott, egy percig sem forgott veszélyben a győzelme.