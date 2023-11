Az idei BL szezonban a Falco előbb vállalható vereséget szenvedett hazai pályán a spanyol Malagától (78-87), majd egy váratlanul nagy veresége futott bele Görögországban, a Peristeri vendégeként (87-70). Az ötszörös francia bajnok (1978, 1979, 1982, 2006, 2018), négyszeres kupagyőztes (1964, 2004, 2009, 2016) Le Mans a BL-szezon nyitányaként simán verte otthon a Peristerit (96-68), majd Malagában kapott ki egy harcos meccsen (83-74). A szombathelyiek szűk kerettel vágtak neki a csatának, ugyanis a sérüléssel bajlódó Benke Szilárd, Kovács Benedek kettős kihagyta a meccset.

Le Mans Sarthe Basket - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 63-81 (15-15, 15-16, 14-23, 19-27).

Le Mans, kosárlabda Bajnokok Ligája, vezette: Liszka (lengyel), Györgyi (román), Straube (német).

Le Mans: Jones 9/3, Lewis 18/3, Schwartz 5/3, N'Doye 6, Mawugbe 6. Csere: Yeguete 3, De Lattibeaudiere 9, Delaunay 7/3, Bourgade -. Edző: Elric Delord.

Falco: Pot 7/3, Tanoh Dez 2, Pongó 17/15, Tiby 13/6, Keller 7/3. Csere: Perl 17/3, Jordano 12/9, Barac 6, Verasztó -. Krivacsevics -. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4-7. 8. perc: 11-13. 15. perc: 20-23. 18. perc: 27-25. 20. perc: 30-31. 22. perc: 30-37. 25. perc: 37-44. 28. perc: 42-41. 30. perc: 44-54. 34. perc: 47-67. 37. perc: 53-73. 39. perc: 57-79.



Lendületes, pontos játékkal nyitott a Falco - főleg Tiby élt nagyon (3. perc: 4-7).

Aztán a Le Mans is megérkezett a meccsbe, sokat büntetőzve fordított - és büntetett néhány eladott labdát (6. perc: 11-7). Kevés ponton tartották egymást a felek, ügyeltek a védekezésre. Nagy küzdelem zajlott minden egyes lepattanóért - amiből általában Keller jött ki győztesen. De tartotta a lépést a sokat rotáló Falco. Olyannyira, hogy fordított (8. perc: 11-13). Az első etap végül döntetlennel zárult (15-15). A második negyedet Perl triplája nyitotta. A folytatásban azonban a Falco inkább a faultokat gyűjtögette szorgalmasan. Három perc elég volt az öt csapathibához szombathelyi oldalon...a hazaiak ekkor még nem faultoltak... Ám őrizte néhány pontos előnyét a Falco (15. perc: 20-23). Több elrontott támadás után azonban időt kért Konakov mester. A vasiak szerencséjére a Le Mans is gyengén dobott. Váltott pontokkal, váltott vezetéssel mentek bele a csapatok az első félidő hajrájába. Végül a szünetben egy pontos Falco-vezetést mutatott az eredményjelző (20. perc: 30-31).

Kihagyott helyzetek után Pongó triplája jelentette az első sikeres kosarat a harmadik negyedben.

Majd Tiby is betalált távolról (22. perc 30-37) - érett a meglepetés! Jordano jegyzete a Falco nyolcadik tripláját (34-40)! Nagyszerűen játszott a Falco, jól dobott, kézben tartotta az irányítást. Jól védekezett, jól lepattanózott, és szinte minden támadását ponttal zárta - roppant motiváltnak, szervezettnek tűnt. Perl pedig termelte a pontokat - közelített a 10 ponthoz a szombathelyi fór (28. perc: 42-51)! Próbálta szűkíteni a hátrányát a Le Mans. Azonban a harmadik negyed Pongó dudaszós triplájával zárult, amit a saját térfeléről dobott be (30. perc: 44-54)! Sőt, a záró játékrészt Perl ziccere nyitott, majd a parádézó Pongó ismét betalált távolról, Keller is triplát jegyzett, aztán Tiby pillanati után 20 pontra nőtt a szombathelyi előny (33. perc: 47-67). Elképesztő játékkal semmisítette meg ellenfelét a Falco - időt is kért a francia kispad! De a folytatásban hosszú játékokat játszott a Falco, nem hagyta, hogy ellenfele visszajöjjön a meccsbe. Peregtek a percek, egészpályás letámadással próbált zavart okozni a Le Mans - sikertelenül (37. perc: 53-73). Amint feljött 16 pontra a házigazda (57-73) Milos Konakov rögtön időt kért, és vélhetően nyugalomra intette tanítványait. És nem is engedte ki a kezéből a meccset a Falco - az utolsó perc 57-79-es állásról kezdődött. A végére csak a különbség maradt kérdéses, biztosan, 18 ponttal nyert a Falco!