Idén eddig nyeretlen a nemzetközi porondon a Falco: hazai pályán vállalható vereséget szenvedett a spanyol Malagától (78-87), majd egy váratlanul nagy veresége futott bele Görögországban, a Peristeri vendégeként (87-70). A Le Mans a BL-szezon nyitányaként simán verte otthon a Peristerit (96-68), majd Malagában kapott ki egy harcos meccsen (83-74).

Az ötszörös francia bajnok (1978, 1979, 1982, 2006, 2018), négyszeres kupagyőztes (1964, 2004, 2009, 2016) Le Mans az idei bajnoki szezont felemásan, öt győzelemmel, öt vereséggel kezdte, egyelőre csak kilencedik helyen áll a 18 csapatot felvonultató tabellán – legutóbbi két bajnokiját azonban megnyerte (szombaton a Dunkerque vendégeként nyert 84-71-re). Tehát javuló formát mutatva várja a Falcót. Ráadásul a szombathelyiektől a sérüléssel bajlódó Benke Szilárd, Kovács Benedek kettős kihagyja az összecsapást.

– A Malaga ellen egészen jó meccset játszottunk, de a Peristeri ellen is úgy 33-35 percig rendben volt a teljesítményünk, a végére azonban elfáradtunk, szétestünk, és csúnya vereséget szenvedtünk, pedig több volt abban az összecsapásban – elevenítette fel az előző két BL-meccset a Falco KC válogatott centere, Keller Ákos. – Aztán következett két nyögvvenyelős bajnoki – és bár a Paksot és az Oroszlányt is végül biztosan vertük, a teljesítményünk egyik meccsen sem volt olyan szinten, amit elvárunk magunktól. A La Mans ellen pedig egy újabb komoly erőfelmérő vár ránk. Ellenfelünk atletikus, agresszív, hajtós, gyors kosárlabdát játszó csapat. A magas játékosok remekül szedik a lepattanókat, a külső emberek pedig kiválóan egy-egyeznek – és több kiváló dobó is akadt a franciák keretében. Nehéz egy ilyen kaliberű, stílusú csapat ellen védekezni – pedig a védekezésünk minőségén lesz a hangsúly. Még nem adtuk fel a céljainkat, szeretnénk továbbjutni a csoportból. Mindent el fogunk követni a bravúr érdekében!