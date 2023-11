Mindkét gárda egy győzelmet számlált eddig a BL-ben: a Falco a francia La Mans pályáján diadalmaskodott (63-81), míg a Peristeri éppen a Falcót verte otthon 17 ponttal (87-80). Két közvetlen rivális lépett pályára, és komoly téttel bírt az összecsapás a csoportból való továbbjutás szempontjából! Nagyszerű hangulatban kezdődött a meccs – Görögországból is érkeztek szurkolók.

Erős tempóban, de kihagyott dobásokkal kezdtek a felek – szerényen csorogtak a pontok (3. perc: 3-4). Kőkeményen védekeztek az egyre jobban belelendülő vendégek, szinte csak büntetőből talált gyűrűbe a házigazda. Nem tudott ritmust fogni a Falco, időt kért Konakov mester (7. perc: 10-18). De továbbra is a Peristeri stílusa érvényesült. És többek között remek lepattanózására építve lassan biztos előnyt épített ki magának – a második negyed elején átlépte a 10 pontot a különbség (12. perc: 18-31). Perl dobta a hazaiak első tripláját, a vendégek ekkor már négy hármasnál jártak... Nehéz pillanatokat élt át a Falco – szinte minden támadását ponttal zárt a Peristeri, és jól is védekezett. Perl vállalta magára a vezér szerepét, termelte a pontokat, és Tiby is belelendült. Kezdett éledezni a Falco (16. perc: 29-39). De visszaverte felzárkózási kísérletet a kőkeményen játszó, remekül dobó Peristeri (18. perc: 33-48). Sőt, nagyszünetre 16 pontos előnye birtokában vonulhatott (20. perc: 38-54).