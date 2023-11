A Haladás a Bajnokok Ligája előző körében, a Spanyolországban rendezett négyes tornán – egy vereséggel és két döntetlennel – csoportja harmadik helyén végzett a spanyol Mallorca Palma és kazah Kairat Almaty mögött, a luxemburgi Differdange előtt – ez a harmadik hely pedig továbbjutást ért a BL 16 legjobb csapata közé. Az elitkör küzdelmeit négy négyfős csoport kezdi, mind a négy kvartettből a csoportgyőztes jut majd be a BL négyes döntőjébe, a Final Fourba. A Haladás a portugál fővárosban, Lisszabonban meccsel, a négyes tornának a kétszeres BL-győztes, háromszoros Final Four-résztvevő Sporting CP a házigazdája, továbbá pályára lép még a belga Anderlecht, valamint a szerb Loznica-Grad.

A magyar bajnoki címvédő, listavezető Haladás kirobbanó formában van, 14 bajnokijából 13-at megnyert, és ontja a gólokat. A zöld-fehér delegáció kedden reggel kelt útra, 12.30-kor szállt repülőre Bécsben, az estét már Lisszabonban töltötte. A csapat csütörtökön, pénteken és vasárnap lép pályára – majd az erőltetett menet után hétfőn indul haza.

– Nem vitás, hogy jó szezont fut, jó formában van a csapat, jó a hangulat az öltözőben – vélekedett Pálmay Tamás, a Haladás VSE futsal szakágvezetője. – De azért reálisan kell elhelyezni magunkat a BL mezőnyében: a nemzetközi szintet azért nem lehet összehasonlítani az NB I.-es ellenfeleink zömével. Míg az NB I.-ben rendre fölényben játszunk, akkor is jó eséllyel nyerünk, ha esetleg gyengébb napot fogunk ki, szűkebb kerettel lépünk pályára, addig a BL-ben rendre nálunk magasabban jegyzett csapatokkal csapunk össze. Most Lisszabonban is minőségi ellenfelek várnak ránk. A Sporting az utóbbi három-négy évben az egyik legfőbb szereplője a BL-nek – óriási meglepetés lenne, ha hazai pályán nem nyerné meg a csoportot. Az Anderlecht tavaly a spanyol sztárcsapat Barcelonát megelőzve jutott be a négyes döntőbe – ez mindent elmond az erejéről. Szerb riválisunk pedig fegyelmezett, harcos, fizikális stílusa bármely csapatnak képes problémát okozni. Három kőkemény meccs vár ránk – beleadunk mindent, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.

– Sajnos Sipos Gergőre nem számíthatunk, centerünk a spanyolországi torna utolsó meccsén ki lett állítva, és három meccsre szóló eltiltást kapott – Gergő nagy formában van, a kiesése komoly érvágás számunkra. Ráadásul az első mérkőzésen Vas Ádámot is nélkülöznünk kell, rutinos válogatott játékosunk ugyanis sárga lapos eltiltását fogja letölteni csütörtökön az Anderlecht ellen. Mindenki más bevethető. Motivált a csapatunk, szeretnénk meglepetést okozni, szeretnénk szép eredménnyel hazatérni! – zárta szavait Pálmay Tamás

Menetrend csütörtök: Sporting Anderlecht (belga)–Haladás VSE (magyar) 17.00, Loznica-Grad 2018 (szerb)–Sporting CP (portugál) 21.30. Péntek: Loznica-Grad 2018–Sporting Anderlecht 17.00, Sporting CP–Haladás VSE 21.30. Vasárnap: Haladás VSE–Loznica-Grad 16.00, Sporting CP–Sporting Anderlecht 19.30.