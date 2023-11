Az U22-es ökölvívó Európa-bajnokságnak a montenegrói Budva városa ad otthont november 10. és 20. között. magyar delegáció szombaton kel útra, vasárnap pedig már mérkőzéseket rendeznek. A magyar válogatott 14 fős keretében helyet kapott a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület három sportolója is: Hámori Luca (66 kg), Buza Rafael (67 kg) és Buza Rómeó (71 kg) – a legnagyobb figyelem természetesen Hámori Lucát övezi, aki sporttörténelmi sikert ért el az idén, ugyanis első magyar női ökölvívóként szerzett olimpiai kvótát a nyári Európa Játékokon, ahol harmadikként végzett, így ott lesz a 2024-es párizsi ötkarikás játékokon. De a magyar delegációban helyet kapott a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetőedzője, Varsányi Áron is, aki egyben szövetségi edzőként is segíti a korosztályos válogatottat.

– Jól csapatunk van, és alapos felkészülés után utazunk ki az Európa-bajnokságra – jelezte Varsányi Áron. – Voltunk egy romániai, magaslati edzőtáborban. Majd a fiúk a mostani Eb-helyszínén, Budván vettek részt egy edzőtáborban és egy nemzetközi tornán. Ezalatt a lányok Tatán dolgoztak, valamint Szlovákiában léptek ringbe. Míg az utolsó három hetet az egész válogatott egységesen a tatai Olimpiai Központban töltötte. Rengeteg munkát raktak a felkészülésbe a fiatalok, ennek megfelelően én is roppant bizakodóan várom az Eb-t. Úgy vélem, hogy a csapatban akár három-négy érem is benne van – akár a kőszegi bunyósaink is odaérhetnek a dobogóra. Lucának az idei U22-es Eb az utolsó utánpótláskorú versenye – szép lenne, ha egy nagy eredménnyel búcsúzna a korosztálytól! Magam is legalább a döntőbe várom, de nem szeretnék nagy terhet pakolni rá, például azért sem mert vállsárüléssel bajlódva csinálta végig a felkészülést – decemberben vár is rá egy műtét.

– Ezüst- és bronzérmet már szereztem az U22-es Eb-ről, minden vágyam, hogy egy arannyal teljessé tegyem az éremkollekciómat! – szögezte le Hámori Luca. – Hozzáteszem, hogy nekem az év fő versenye az Európa Játékok volt, ahol szerencsére csúcsformában is voltam, ezt jelzi a sikeres olimpiai kvalifikáció. Csúcsformát ismét nem ígérhetek, de a felkészülés során mindent elkövettem azért, hogy a lehető legjobb állapotban futhassak neki az Eb-nek. Elszánt, és motivált vagyok. Egyételmű céllal utazok el a kontinenstornára: senki nem állhat az utamba, meg sem állok az aranyéremig! A lehető legszebben akarok búcsúzni az utánpótlásévektől!