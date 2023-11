Sárvárfürdő Kinizsi SE–Celldömölki VSE 29-34 (15-17). Sárvár, 250 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Finta D., Varga F.

Sárvár: Jurik P. – Horváth D., Cser, Gutecz, Barcza 11, Ács 10, Szemes 2. Csere: Tömő, Varga (kapusok), Molnár 5, Gerencsér, Kozma 1, Oláh, Németh H. Edző: Skoda Bence.

Celldömölk: Szalai N. – Török F. 3, Győrvári G., Győrffy R. 4, Szecsődi V. 6, Pup R., Böhm N. 8. Csere: Balogh V. – Gyurák, Pup S. 2, Erdélyi, Deé, Szomorkovits 2, Szélesi, Gönczöl 9. Edző: Erőss Péter.

Az első gólt ugyan a Sárvár szerezte, ám ezt követően az SZKKA-s, kettős igazolású játékosokkal megerősített CVSE percei következtek: gyorsan egyenlítettek a celliek, majd a vezetést is átvették. Változatos, jó iramú mérkőzésen, az első játékrész felénél ismét a Kinizsinél volt az előny (18. perc: 11-8). A második félidőben sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok. A mérkőzés parázs hangulatát mutatja, hogy a 40. percben Böhm Nikolettet szándékos szabálytalanságért piros lappal kiállították. A végjáték ezúttal a vendégeké volt, akik így értékes két bajnoki ponttal utazhattak haza.

Skoda Bence: – Jó hangulatú, vésőkig kiélezett mérkőzésen szenvedtünk vereséget, a szombathelyi játéksokokkal megerősített Celldömölki VSE ellen.

Erőss Péter: – Ezúttal mélyebb kerettel rendelkeztünk. Így a mérkőzést végig bírtuk erővel, összpontosítással. A mérkőzés nagy küzdelmet hozott, ugyanakkor sportszerű volt. Nagy számú közönség előtt sikerült megérdemelt győzelmet aratnunk. Dolgozunk tovább.

Büki TK Bükfürdő–SZESE Győr 37-19 (18-12). Bük, 100 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Redling A., Uhrin R.

Bük: Szücs I. - Farkas N. 6, Szabó D. 3, Tóth V. 9, Lékai, Marton 2, Gősi 4. Csere: Büki A. – Tar-Pukler, Tóth B. 3, Varga Zs. 4, Tamási 6. Edző: Baranyai Enikő.

A találkozó első félideje még meglepően szoros játékot hozott annak ellenére, hogy a bajnokság egyik legerősebb csapata fogadta a sereghajtót. Csak az utolsó öt percben sikerült Baranyai Enikő együttesének többgólos előnyt kialakítania (15-10). Szünet után állva hagyta ellenfelét a Büki TK. A fürdővárosiaknál a remek kapusteljesítmény ismét kiváló védekezéssel párosult, ami a gólok számában is megmutatkozott. Támadásban a lányok tanultak az előző heti hibáikból, a kezdeti nehézségek ellenére a második félidőben már az is mintaszerűen működött. Nagyon jó teljesítményt nyújtott a büki alakulat, amelynek járt a taps és a gratuláció. Újabb megszerzett két pontjával továbbra is üldözi a BTK a hibátlanul menetelő listavezető Győri ETO KC U21-es együttesét.