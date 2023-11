A közelmúltban a csehországi Brnoban ismét megrendezték a Jan Gajdos Emlékversenyt, amely kiváló lehetőséget nyújtott a serdülő korú tornászok számára, hogy nemzetközi mezőnyben szerepelhessenek. Idén a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. leány torna szakosztályát a 2014-es születésű Balogh Róza, a 2012-es Vass Rebeka és a 2011-ben született Zimmer Liána képviselte – számolt be az esemény részleteiről a Sportiskola hivatalosa közösségi oldala. A szakosztály tanítványai magabiztosan mutatták be a gyakorlataikat a jóval idősebb mezőnyben, így kiváló tapasztalatszerzési lehetőség volt ez számukra és edzőiknek is. A cél a gyakorlatokba frissen beépített új elemek sikeres végrehajtása volt, aminek a szombathelyi Sportiskola mindhárom tornásza eleget tett. Balogh Rózát Papp Katalin és Réti Gergő készítette fel a versenyre. Vass Rebeka és Zimmer Liána Hüll Tamás és Csillag Tünde keze alatt pallérozódott, utóbbi nem mellesleg a versenyen bíróként is tevékenykedett.