Mint ismert, Szmolek Emánuel 84 kg-ban light-contact és kicklight szabályrendszerben is a döntőig menetelt. Előbbiben ezüstöt, utóbbiban vb-címet szerzett a Controll SE klasszisa. Bárdosi Sándor a 71 kilogrammosok között full-contactban képviselte a magyar színeket a 21 fős mezőnyben. A nyolc közé jutásért egy jordán kick-boxolóval vívott nagy küzdelmet, amit megnyert. Az aktuális Eb-győztes finn versenyzővel kellett megharcolnia a négy közé jutásért. Bárdosi sajnos nem tudta borítani a píparformát, kikapott a finntől, aki egyébként megvert a világbajnoki címvédő kazah harcost. Így végső soron az új világbajnokkal szemben volt kénytelen búcsúzni, ami egyáltalán nem szégyen. Bárdosi hivatalosan az 5. helyen zárta a vb-t.

- Manónak (Szmolek Emánuel) ez volt a negyedik világbajnoksága - fogalmazott Dancsó Zoltán, a Controll SE edzője, a hazai light-contact és kicklight szakág szakmai vezetője. - Egy vb-cím megvédése mindig nehéz, így volt ez most is. Becsületesen felkészültünk a tornára, teljesen rendben volt az utazás, remek körülmények fogadtak bennünket Portugáliában. Az, hogy Emánuel bejut a legjobb négy közé, nem lehetett kérdés. Kőkemény csatában sikerült bejutnia light-contactban és kicklightban is a döntőbe spanyol ellenfelével szemben. Ez persze együttjárt némi fájdalommal, sérüléssel. A light-contact fináléjában Emánuel kicsit nehezebben kezdte a meccset, címvédőként komoly teher nehezedett rá, és sajnos komoly csatában alulmaradt szlovén riválisával szemben. Az a nap nem az övé volt, bár idén vertük már meg ezt a szlovén versenyzőt, ezúttal azonban nem sikerült. Természetesen ezért nem haraptam le a fejét, mert tudom milyen érzés odaállni, összpontosítani.

Másnap a kicklight világbajnoki döntőjében ugyancsak kőkemény csata várt Emánuelre a csehek kiválóságával szemben. Idén már vele is volt szerencséje megküzdeni Emánuelnek, így tudtuk, hogy borzalmasan szoros meccs lesz. Az elveszített light-contact döntő után Manó összekapta magát mentálisan és fizikálisan is. Nem volt ez egy szép küzdelem, mivel a cseh ellenfél folyamatosan szabálytalankodott, mélyrúgást és fogást csinált, mindennel próbálkozott, hogy Emánuelt meg tudja törni. Szinte végig fej-fej mellett haladtak a felek, mígnem versenyzőnknek sikerült felülkerekednie és győzött. Soha rosszabb eredményünk ne legyen. Összesítésben a magyar válogatott kicklightban az éremtábla élén zárt, míg light-contactban pedig második lett. Büszkék lehetünk az elért eredményekre.