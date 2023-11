Talán a legvérmesebb Szeged-drukkerek sem gondolták, hogy csapatuk hét forduló után a harmadik helyről várhatja a körmendi rangadót. Nikola Lazics együttese mindössze csak kétszer kapott ki eddig, és olyan csapatokat előzött a 8. forduló előtt, mint a Szolnok, a DEAC, a ZTE vagy éppen a Körmend. Kétségtelenül kiélezett csata várt a Rába-partaikra szombaton.

Már az első negyed nagy tűzijátékot hozott, bizonyította a Szedeák, hogy nem véletlenül áll a tabella élbolyában. Húzott egy merészet Kocsis Tamás, ugyanis a Rába-partiak trénere egy újfajta kezdő ötöst álmodott meg erre a meccsre. Doktor, Durázi és Tolbert is ott volt a pályán a labdafeldobásnál, Djogot viszont a cserepadon sem lehetett látni. Bognár közelije után Cook triplájával vette át a vezetést a házigazda, mint később kiderült ekkor vezetett először és utoljára a negyed során a hazai gárda. A 6. percben lépett pályára először körmendi színekben a csapat új légiósa, Ibrahima Sylla. A vendégek kényük-kedvük szerint dobták a duplákat, a szellősen védekező Körmend ellen, a vasi piros-feketék triplákkal próbálták ellensúlyozni védekezésbeli hiányosságaikat. Mindemellett a lepattanókkal újfenthadilábon álltak a hazaiak, rengeteg második szándékú szegedi kosár született. Az első negyedbeli dobópárbajt a vendégek nyerték (26-30). A 12. percben Morgan hármasával egyenlített sokadjára a Körmend (32-32), majd Durázi duplájával hosszú idő után megint magához ragadta a vezetést a vasi alakulat. Felváltva potyogtak a pontok, a bírók több szegedi faultot is elengedtek a körmendi akciók során, ezzel nem lopták be magukat a hazai tábor szívébe, de ezt már talán megszokták Körmenden. Az elmaradt büntetők ellenére tartotta előnyét a Körmend, amely a 17. percben Durázi kettesével 42-37-re nyúlt el. A szívós Szedeák szűk keretével továbbra is vehemensen üldözte vendéglátóját úgy, hogy az első félidő végéhez közeledve Lazics mester csak Zsírost és Muczát cserélte be a padról vérfrissítésként. Az etapot végül Ferencz közelije zárta, így hárompontos előnnyel térhetett pihenőre az Egis Körmend (46-43).

Szinte teljesen azonos dobóhatékonyságot mutatott (54,3%-54,1%) mindkét fél az első félidő során. A házigazda jobb volt ugyan távolról, de többet rontott közelről. A markánsabb különbség a lepattanókban mutatkozott (15-21). Nem a büntetők játszották a főszerepet az első két negyedben, a Körmend ötször próbálkozhatott - amiben nagy szerepük volt a bíróknak is -, de csak kétszer talált be, míg a Szeged kétszer büntetőzhetett, de mindkettőt kihagyta.

Szünet után egy határozottabb felfogásban játszó Rába-parti együttes lépett pályára. Javult a védekezés és a támadójáték is, aminek következtében a 24. percben Nikola Lazicsnak időt kellett kérnie, mivel először lépett el közel 10 ponttal a házigazda (54-45). Durázi nagyon nagy kedvvel játszott, mellett Morgan is becsülettel termelte a pontokat, valamint Tolbert is kezdett megérkezni a meccsbe. A vendég időkérést követően újabb közelijével 56-45-re módosult az állás. A Szegednek elég volt pár pillanat, egy 6-0-ás roham és máris újra ott volta a Körmend nyakán (56-51). Érett a hazai időkérés is, mivel Woolridge is elsüllyesztett egy kettest, ezzel már csak három volt közte. A hátralévő percekben nagyot robbantott az MTE, amely többek között Morgan tripláival a 30. percben 15 ponttal lépett el a vendégektől (70-55). Locke duplájával araszolt közelebb a Szeged, ezzel zárult a harmadik negyed (70-57). Az utolsó etap elején Morgan megkapta második sportszerűtlenjét is, így mehetett zuhanyozni, érzékeny veszteség volt ez a Körmend számára, mivel kivált a csapatból a triplagyáros. Kicsit meg is torpant a piros-fekete gárda, amelyre megkezdte a felzárkózást a Szedeák. Woolridge duplájával 74-67-re jött vissza a Szeged. Két perccel a vége előtt Cook triplájával, majd Tolbert közelijével újra megnyugtató előnyt harcolt ki magának az MTE (82-69), zúgott a csarnok, miközben Lazics mester alaposan leteremtette övéit. Hiába, ugyanis már nem tudott újítani a Szedeák, amelynek már alig akadt be valami, miközben a hazaiak főleg Durázi pontjaival végül 90-73-ra magabiztosan nyertek.