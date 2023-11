Megírtuk, az NB III.-as labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában a Szombathelyi MÁV Haladás VSE a Tatabánya vendégeként szenvedett egygólos, vállalható vereséget.

Mestermérleg:

Szenczi Imre: - Mérkőzés előtt derült ki, hogy a sok hiányzó mellett Szabó Martinra sem számíthatunk. Még szerencse, hogy Németh Milán vállalta a játékot - bár neki egy foga bánta az összecsapást. Igaz, a játékvezető ezt az esetet sem látta, mint ahogy a jogos büntetőnket sem... Pedig egy baráti beszélgetés kapcsán még Fischer László, volt Haladás-játékos is elismerte, hogy járt volna nekünk egy büntető. Én pedig elismerem, hogy jóval több lehetősége volt a hazai csapatnak. Rengeteg felíveléssel próbálkoztak, sok szögletet is engedélyeztünk nekik. Egy szélső zónában eladott labdából lekontráztak minket, az akció végén büntetőhöz jutottak a hazaiak - később kiderült, ez a büntetőből szerzett gól döntötte el a meccs sorsát. Rá pár percre Szenczi Bencét birkózták le hátulról - ekkor viszont néma maradt a síp. A második félidő kiegyensúlyozottabb volt, de így is a hazaiak előtt adódott több lehetőség. Sajnos kimondottan olyan helyzetig mi nem jutottunk el, amiből esélyünk nyílt volna az egyenlítésre. Sokkal többet kellett volna ehhez birtokolnunk a labdát, és akkor talán kialakíthattunk volna igazán veszélyes helyzeteket. Mentek, dolgoztak a játékosok, de a minőség ezúttal sajnos hiányzott a futballunkból. A legrosszabbkor kerültünk a vonal alá. Egész idáig felette voltunk, erre éppen az utolsó őszi fordulóban csúszunk kieső helyre. Nincs más lehetőségünk és célunk, hogy mielőbb elkerüljünk a veszályzónából. Lehetőség szerint még a téli szünet előtt. Most következik két előrehozott forduló a tavaszról- jó lenne, ha javítanánk!