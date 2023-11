A listavezető otthonában nagyon nagy bravúr kellett volna ahhoz, hogy a Körmend csodát tegyen, hiszen míg a házigazda eddig hibátlanul menetelt a bajnokságban, addig a Rába-partiak utóbbi két meccsükön, a DEAC és a ZTE ellen egy negatív spirálba kerültek sorozatban két vereségükkel. A hazaiaknál egyébként a napokban légióst cseréltek, de Roberts még nem állt Alejandro Zubillaga rendelkezésére.

Az első negyed pörgős játékot hozott, Morgan nagyon érezte a gyűrűt távolról, míg hazai oldalon a tavaly még körmendi színekben pattogtató Chambers irányításával gyűjtögette a pontokat az Alba. Hosszú percekig a vendégek irányították a meccset, majd az etap végén fordított a házigazda, előnyét azonban nem tudta megtartani, így egállal zárult a negyed (22-22). A rövid pauza után fej-fej mellett haladt a két csapat egészen a játékrész derekáig. Ekkor mindkét csapat rengeteget hibázott, sorban maradtak ki a dobások, végül az Alba időt kért. A félidő utolsó percei Vojvodáról szóltak, aki egymás után két triplát hintett, plusz ey duplát – 11 ponttal lépett el az Alba (44-33).

Szünet után igyekezett váltani a Körmend, majd a 25. percben már csak 7 pontnyira volt a Fehérvártól (51-44). Chambers hármasával aztán újra kétszámjegyűre nőtt a különbség, Kocsis Tamás pedig időt kért. A vasiak azonban nem tudtak közelebb férkőzni vendéglátójukhoz, folymataosan 8-10 pont volt a differencia a felek között. A negyed végül Barnett büntetőivel 62-50-re zárult. Az utolsó etap pokolian rosszul kezdődött körmendi szempontból. Miután Takács Milán a 32. percben helyére küldte a hármasát, már 69-52-t mutatott az eredményjelző. Azonnal időt kért a vendégek mestere, Kocsis Tamás. Sokat nem tudott segíteni csapatán, amelynek egykori játékosa, Chambers a 35. percben mindhárom büntetőjét értékesíteni tudta, ezzel behozhatatlan előnyre tett szert az Alba Fehérvár (77-55). Ezt követően Djogo középtávolija, majd Ferencz közelije is kimaradt. Carter ugyan betalált közelről, ahogy pár másodperccel később Djogo is, de rögtön jött a válasz a túloldalon egy tripla formájában Vojvodától (80-59). A végén már csak a különbség volt kérdés, Vojvodáék 25 ponttal múlták felül vasi piros-feketéket.

jegyzőkönyv

Arconic-Alba Fehérvár–Egis Körmend 92-67 (22-22, 22-11, 18-17, 30-17)

Székesfehérvár, 1500 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Cziffra Cs. Zs., Győrffy P. A., Ádám J.

Alba Fehérvár: Chambers 16/6, Kass 12/9, Barnett 20/6, Dickey 10, Philmore 8. Csere: Vojvoda 21/9, Balogh M. 2, Takács Milán 3/3, Góbi M., Osztoics. Edző: Alejandro Zubillaga.

Körmend: Cook 7/3, Morgan 10/9, Takács K. 6, Tolbert 10/3, Carter 9. Csere: Ferencz 2, Djogo 7, Kiss M., Doktor 4, Durázi 12. Edző: Kocsis Tamás.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6-8. 5. p.: 8-11. 8. p.: 14-15. 12. p.: 25-22. 15. p.: 31-28. 18. p.: 34-32. 22. p.: 46-35. 25. p.: 51-42. 28. p.: 58-48. 32. p.: 66-52. 35. p.: 77-55. 38. p.: 84-62.

Kipontozódott: –.

Alejandro Zubillaga, az Alba Fehérvár edzője: – Gratulálok a játékosaimnak és a stáb minden tagjának, nagyon keményen dolgoztak, megtettek mindent, amit tudtak. A csapategység, a hozzáállás és a küzdeni tudás nagyon jól működött ma. Van, amikor nem kell sokat beszélni a taktikáról mert hozza magával a helyzet, ma is egy ilyen mérkőzés volt, a védekezésünk jól működött, a csapat a szívét-lelkét kitette, küzdöttek a fiúk amiért köszönet nekik. A mérkőzés kulcsa a védekezés volt, elég jól szedte a lepattanókat a csapat, persze azért van még hova fejlődni, de ennek köszönhetően a támadásban is jól működtünk. A legfontosabb dolog, hogy továbbra is reálisan kell látni a helyzetet, tanulni kell a hibáinkból és tovább fejlődni.

Kocsis Tamás, az Egis Körmend edzője: – Gratulálok az Albának mert a játék mindkét oldalán, támadásban és védekezésben is bőven felülmúltak minket. Nem tudtuk agresszivitásba azt hozni, amit terveztünk. Se védekezésben, se támadásban nem hoztuk, amit kellett. Tudjuk min kell változtatni, ahogy most buktunk három meccset, úgy ugyanúgy nyerhetünk is három meccset. Meg kell próbálni kijönni ebből a mentális gödörből, van min dolgoznunk, úgyhogy megyünk haza és csináljuk tovább. A szurkolóinknak köszönjük, hogy eljöttek, nem ezt érdemlik, úgyhogy feléjük is van mit törlesztenünk a jövőben.

A 6. forduló további eredményei: Oroszlány–Falco 81-91, ZTE–Pécs 80-78, Kecskemét–Szeged 95-98 (mindhárom meccset pénteken játszották), Sopron–Paks 89-85, Szolnok–Honvéd 91-65, DEAC–Kaposvár 77-61.