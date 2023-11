Komáromi VSE–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 16-35 (9-20). Komárom, 80 néző, női NB I/B.-s kézilabda-mérkőzés, vezette: Héjja Á., Kónya B. K.

SZKKA: Csatlós, Christe (kapusok), Kazai 4, Pődör B. 7, Szeberényi 2, Szmolek 4, Kulcsár 5, Pálffy 4, Pődör R. 3, Dombi 2, Varga N. 1, Horváth A., Böhm 1, Gönczöl 2. Edző: Vida Gergő.

Az eredmény alakulása. 8. perc: 4-7. 18. perc: 6-14. 25. perc: 8-18. 35. perc: 10-24. 43. perc: 11-27. 54. perc: 15-33.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 3/4, ill. 2/3.

Vida Gergő mérkőzést megelőző elemzésében úgy fogalmazott a Komárommal kapcsolatban, hogy a tavalyi szezonban is az élmezőnyhöz tartozott és már idén is voltak meglepetés győzelmeik, amelyek mellett nem várt vereségek is becsúsztak. Keretüket – ahogy tavaly – idén is rutinos játékosok alkotják, ők a húzóemberek, akik mellett tehetséges fiatalok bontogatják szárnyukat. Az SZKKA mestere kemény mérkőzésre számított a KVSE ellen, de abban bízott, hogy szurkolóik támogatásával együtt elhozzák a két pontot vasárnap Komáromból és folytatja az SZKKA veretes győzelmi szériáját.

Fél perc elteltével Pődör Blanka révén született meg a találkozó első gólja, amire nem sokkal később Balogh Babett válaszolt. A 4. percben már hárommal találattal vezetett az SZKKA, Szmolek és Kulcsár után Pálffy is feliratkozott a gólszerzők közé. Ahogy eddig, úgy most is percről percre egyre határozottabban megmutatkozott a szombathelyiek erő- és tudásfölénye. A 14. percben Kulcsár harmadszor is betalált a Komárom kapujába, csapata pedig hat góllal vezetett a vendéglátók előtt (5-11). Hosszú percek teltek el két egymást követő hazai találat között, ami egyértelműen a szombathelyiek védekezését dicsérte. A 15. és a 20. perc között például csak egy KVSE-gól született, míg a túloldalon öt lövés is utat talált a hazai kapuba, ezzel már kétszámjegyűre nőtt a felek közti különbség (6-16). Szeberényi kétperces kiállítását sem tudta kihasználni a Komárom, amely az első félidőben egyáltalán nem tudta megnehezíteni a hibátlan listavezető, SZKKA dolgát. A vendégek végül 11 gólos előnnyel térhettek pihenőre (9-20). Csatlós Csenge ismét pazar formában hárított, 56 százalékos hatékonysággal fogta a hazai bombákat. Hozzá hasonlóan újfent villogott Pődör Blanka és Kazai Anita is, mindketten négy találatnál jártak már, ráadásul Kazai helyzetkihasználása 100 százalékos volt.

Szünet után a 33. perctől kezdve sorozatban újabb öt találatot jegyzett az SZKKA, így ha bárkiben volt még kétely a szünetben a győztes kilétét illetően, az erre az időre végképp szertefoszlott (10-26). A vendégek innentől már kényelmesebb sebességfokozatba kapcsolhattak, kilencedik sikerüket nem veszélyeztette senki és semmi. A kellő komolyságot azonban megtartotta a listavezető, amely a találkozó végefelé hat percen keresztül egyetlen gólt sem engedélyezett a házigazdának, így az eredményjelző már 13-31-et mutatott. A nagy kérdés már csak az volt, meglesz-e közte a 20. Nem lett, ”csak” 19 góllal nyert az SZKKA.