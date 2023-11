A két élcsapat régi nagy riválisa egymásnak. Elég csak a tavalyi döntőre gondolni, ahol a Falco éppen az Albát gyűrte le nagy csatában, öt mérkőzésen. Egyébként a Falco (2008, 2019, 2021, 2022, 2023) és az Alba (1998, 1999, 2000, 2013, 2017) is ötszörös magyar bajnok – a 2017-es fináléban pedig az Alba bizonyult jobbnak a Falcónál. A fehérvári gárda remekül teljesít az idei szezonban, mind a kilenc bajnokiját megnyerte, címvédőként érkezik Szombathelyre – egyértelműn a Falco első számú kihívójának, riválisának számít. De a Falcónak is csupán egy bajnoki vereség csúszott be, második a tabellán.

– Nagy meccsre, igazi rangadóra van kilátás, hiszen a bajnok fogadja a listavezetőt, ráadásul ellenfelünk még veretlen – mondta Perl Zoltán, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely csapatkapitánya, saját nevelésű válogatott játékosa. – A tavalyi döntő pedig külön pikantériát ad a mérkőzésnek. Ellenfelünk jó csapat, együtt van, nagy formának örvend, bizonyára önbizalomtól duzzadva lép pályára – valaki nem nyer meg véletlenü kilenc bajnokit zsinórban. Egyénileg is kiváló játékosokat vonultat fel, de remekül működik csapatként. Hasonló stílusban játszik min tavaly: erős tempót diktál, labdaszerzések, lepattanók után vezet gyors támadásokat, szereti rendezetlen védekezésre rávinni a labdát. Ilyen csapat ellen csak akkor lehetsz eredményes, ha keveset hibázol, ha kevés labdát adsz el, ha jól szeded a lepattanókat – továbbá, ha szükséges, akkor faultolni is kell. De mi is jó formában vagyunk, nekünk is jó csapatunk van – hazai pályán, saját közönségünk előtt természetesen szeretnénk győzni. Csapatként, szervezettek kell játszanunk. Nekünk talán kicsit hosszabb a kispadunk, ami a hajrában, erőnlétben azért számíthat – és a faultokat is jobban el tudjuk osztani. De csak akkor nyerhetünk, ha mindenki száz százalékosan odateszi magát!

A vendégeknél több játékos is igazán remek formának örvend. De a magyar válogatott Vojvoda Dávid mellett két légióst mindenképpen ki kell emelni: James Dickey kiválóan szedi a lepattanókat, Siyani Chambers pedig ontja a gólpasszokat. Nem lesz könnyű dolga a Falcónak.