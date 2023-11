Elsőként Antalovits Ferencet szólították ki, aki versenyzőként és edzőként is részt vett a nyári játékokon. Nem mellékesen ő volt Márkus Erzsébet felkészítője is, amikor a 2000-es sydney-i olimpián a Haladás VSE súlyemelő szakosztyályának kiválósága a dobogó második fokára állhatott fel. Márkus Erzsébet is felkerült a falra, hiszen sportszervező diplomát szerzett az intézményben. Mellette a sportág másik meghatározó alakja, Tamtom Péter is ezer szállal kötődött az egyetemhez. Velük együtt ugyancsak felkerült a falra a kézilabdában nagy sikereket elérő Iváncsik Gergő, Gyurka János, Csoknyai István és Konkoly Csaba potréja is. Ugyancsak kiérdemelte, hogy ott legyen a falon a HVSE birkózója, Ligeti Dániel, valamint Kiss Szilárd súlylökő. A Dobó SE kiválóságai is láthatók, Halász Bence, Gyurátz Réka, illetve mesteredzőik, Németh Zsolt és Németh László, akik szintén jól ismerik az egyetem falait belülről is. Hozzájuk hasonlóan az olimpikon Annus Adrián is folytatott tanulmányokat az intézményben. Kálovits Anikó hosszútávfutó és edzője, Kívés István is látható a falon, valamint Preisinger Sándor labdarúgó, Szántó Kornél rövidpályás gyorskorcsolyázó, illetve a tornasport már elhunyt nagyjai, Csollány Szilveszter és Dobra László.