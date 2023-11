Komoly rohamokkal nyitott a házigazda, és gyorsan előnybe is került. Vas egy legurított szabadrúgást lőtt laposan, messziről a kapuba (1-0). Űzte, hajtotta ellenfelét a Haladás, sorra jöttek a helyzetek, potyogtak a gólok. A kilépő Knizs elegánsan emelte át a labdát a kilépő kapus fölött (2-0). Majd Dróth bolondította meg a védőket, aztán lekészítette a labdát az akciót kíséről Kovácsnak, akinek nem okozott gondot közelről az üres kapuba passzolni. Rutai lőptte be balról erősen, félmagasan a labdát, a középen érkező Knizs pedig a második gólját szerezte (4-0). Majd kétszer a kapufa segítette ki a foggal-körömmel védekező pécsieket. Vas lőtt be erősen egy oldalberúgást, amit Hajmási közelről váltott gólra (5-0) - egy szép figurának tapsolhattak a szurkolók. Vas passzolta fel a labdát Dróthnak, aki lekészítette felfutó társának a játékszert - Vas pedig egy újabb bonbát küldött a pécsi kapuba (6-0). Rutai fordult le a védőjéről, majd zúdította a labdát a léc alá (7-0), Luiggi pedig egy egyéni alakítás, rohanás után talált kapuba (8-0). Egy teljesen egyoldalú meccset szakított meg a szünet.

Fordulás után sem lassított a Haladás, nem kegyelmezett ellenfelének. Henrique cselezett jobbról befelé, majd akasztott egy nagy gólt (9-0). Rutai második gólját is lefordulás, szép löket után szerezte (10-0). Knizs egy kipattanót vágott látványos mozdulattal, félfordulatból, kapásból a kapuba (11-0) - a saját nevelésű ifjú támadó ezzel harmadik gólját jegyezte! A meccs végére pedig Henrique tett pontot, aki egy szögletvariációt fejezett be eredményesen (12-0).

A két csapat nagyon nem volt egy súlycsoportban - a Pécs elleni bajnoki talán egy jó edzéssel ért fel a hazaiak számára...