A mérkőzést szombathelyi oldalról Szalmás Zoltán és Hajmási Milán hagyta ki.

Magyar Futsal Akadémia - Haladás VSE 0-8 (0-6). Budapest, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Kovács G., Fehérvári (Topálszki).

MFA: Boldizsár - Módly M., Tarpai, Nguyen, Lőrincz. Csere: Tóth B., Szabó d., Véghelyi, Boznánszky, Fábián, Módly D., Vas G., Szabó B., Steiner. Játékos-edző: Boznnszky Gábor.

HVSE: Homlok - Kovács M., Dróth, Vatamaiuc-Bartha, Vas Á. Csere: Alasztics (kapus), Luiggi, Knizs, Sipos, Fehér, Cassemiro, Rutai, Győrfy. Edző: Ferraz Cond Felipe.

Gólszerzők: Kovács M., Vatamiuc-Bartha, Knizs, Vas Á. (2), Cassemiro, Rutai, Luiggi.

A Haladás rögtön nekiesett ellenfelének - és gyorsan előnybe is került. Kovács Máté szép egyéni alakítás végén bombázott a kapuba (0-1). A folytatásban is lendületben, támadásban maradt a HVSE, sorra dolgozta ki a helyzeteket. Majd Dróth lekészítése után után Vatamaniuc-Bartha lőtte ki okosan a jobb alsó sarkot (0-2). Aztán Luiggi brusztolta ki a helyzetet Kinzsnek, aki a jobbról középre begyötört labdát terelte hat méterről a kapuba (0-3). Nagyon nem volt egy súlycsoportban a két csapat. A hazai időkérés után sem változott a helyzet. Rutai lekészített szabadrúgását Vas vágta a léc alá (0-4). Vészkapus játékkal is próbálkozott a házigazda - így legalább birtokolhatta a labdát. Cassemiro gólja egészen látványosra sikeredett: több ellenfelét is megbolondított, majd a Rutaitól visszakapott labdát elegánsan rúgta a hálóba (0-5). Aztán Rutai a gólpassz után maga is feliratkozott a góllövőlistára (0-6). Megváltásként hatott a hazaiaknak a szünet.

A második félidő is Haladás-helyzetekkel kezdődött. A bal szélen meglépő Luiggi pedig parádés, villámgyors egyéni akció után lőtte ki keresztbe a bal alsó sarkot (0-7). Vas második gólja előtt szinte a komplett haza csapatot kicselezte (0-8). És a Haladás rohant tovább, kitámadott - nem tekintette befejezettnek a mérkőzést. De a nagy szombathelyi nyomás több góllal már nem párosult.

A papírformának megfelelő nagyarányú, könnyed szombathelyi győzelemmel zárult a bajnoki.