A Falco kedden még Bajnokok Ligája-meccset vívott: egy hajtós, végletekig kiélezett csatában bukott el 87-90-re hazai pályán a görög Peristeri ellen. Hazai porondon menetel a címvédő, nyolc bajnokijából csak egyet veszített el, előző négy mérkőzését megnyerte, második a tabellán. A DEAC nyögvenyelősen kezdte a szezont, de aztán belelendült, előző három bajnokiját behúzta, negyedik helyre jött fel a tabellán.

A Falco energikus játékkal, és 12-0-val kezdte a meccset – jól védekezett, jól támadott a házigazda. Labdaszerzés után ért el könnyű pontokat, távolról is jól dobott. Időt is kért a vendégek kispadja. Visszatérve a pályára megtört a jég, gyűrűbe talált a DEAC is. De maradt az irányítás a hazaiaknál. Pongó második triplája után átlépte a 10 pontot a szombathelyi fór (6. perc: 18-6). Az etap vége felé rendezte sorait a vendég, befékezte a hazai rohamokat, így valamelyest kiegyenlítettebbé vált a meccs. De az első negyedet így is 13 ponttal nyerte meg a Falco. A második játékrész elején viszont robbantott a DEAC, szorossá tette a csatát, alaposan felzárkózott (12. perc: 30-24). Időkérés után is nehezen váltott ritmust a Falco, de a stabil vezetését igazán nagy veszély nem fenyegette (15.perc: 40-31). Igaz, a jól küzdő DEAC látótávolságban tartotta ellenfelét. A félidő hajrája azonban ismét a hazaiaké volt. Ráléptek a gázpedálra, és ismét megléptek – a DEAC szinte csak büntetőből tudott gyűrűbe találni a vendég. A nagyszünetben 51-36-os eredményt mutatott a tábla (20. perc: 51-36).