A bensőséges ünnepségnek a művelődési ház adott otthont, Joó Imre sportköri elnök emlékezett meg az Toronyi KSK 70 éves történelméről.

Elhangzott, hogy mikor a II. világháború után a bánya még működött a településen Toronyi Bányász Sport Club néven volt foci a faluban – aztán amikor a bánya bezárt, a klub is megszűnt. Majd 1952 -ben Gazdag Gyula személyében egy fiatal tanító érkezett a faluba, aki nekilátott a sportélet szervezésének: 1953-ban meg alakította a Toronyi Községi Sportkört. Természetesen a focival kezdődött a történet, aztán az évek múlásával sorra alakultak a szakosztályok: teke, kosárlabda és sakk. De virágzott a tömegsport, egymást érték a különböző házi versenyek, A szpartakiádokon, a kistelepülések versenyein mindig nagy létszámban vettek részt a toronyi fiatalok. Óriási előrelépést volt, hogy 1981-ben megépült a sportöltöző – ami 2009-ben teljesen fel lett újítva. Sőt, 1983-ban elkészült az iker automata tekepálya – ami ma már nem működik.

Sokat lendített az iskolai és községi sportolási lehetőségeken az 1993-ban átadott sportcsarnok. Közben az egyesület kiváló nemzetközi kapcsolatokat épített ki osztrák (Markt Neuhodis, Berntein, Siget, Hartberg) és horvát vonalon – a horvát orvosválogatottat is vendégül látta a focicsapat. Az egyesület 2000-es években élte a fénykorát, amikor a labdarúgócsapat a megyei I. osztályban szerepelt, a tekések pedig az NB III.-ban vitézkedtek – de sikeresen működött a sakk- és a férfi kosárcsapat is. A szűkös anyagi lehetőségek, a létszámgondok miatt jelenleg csak a labdarúgó szakosztály működik, a vármegyei III. osztályban – de összejött az íjász szakosztály, és alakulgat a tollaslabda szakosztály is.

Az ünnepségen a jelenlegi és régi sportolóik mellet részt vett Hollerné Gazdag Ilona, az alapító Gazdag Gyula tanár úr lánya. Továbbá Haller László plébános, Hegedüs Lajos az MLSZ Vas Vármegyei Igazgatóság versenybizottságának tagja, Fülöp István nyugdíjas iskolaigazgató, testnevelő – valamint tiszteletüket tették önkormányzati képviselők és a helyi civil szervezetek vezetői.

Az ünnepség végén emlékplaketteket adtak át a szervezők az arra érdemeseknek. Kivette a részét az ünnepségből az Aranypatak Asszonykórus, az Aranypatak Kulturális Alapítvány, Dankovics Norbert és felesége, Tancsics Dóra és Szabó Zsolt. Remek hangulatban zárult a nap.