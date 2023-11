Szombathelyi Haladás–Zalaegerszegi TE 1-2 (0-1). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 6786 néző, labdarúgó MOL Magyar Kupa-mérkőzés a 16 közé jutásért, vezette: Bogár

Szombathelyi Haladás: Pálfi – Nyíri (Ene, 63.), Csonka, Jagodics, Bosnjak (Beronja, 72.) – Zvekanov, Rácz (Katona, 86.), – Pintér (Simut, 63.), Csernik (Mohos, 86.) Edző: Aleksandar Jovic.

Zalaegerszegi TE: Dombó – Huszti (Todorovski, 73.), Evangelou, Csóka, Bedi – Sankovic (Sajbán, 60.), Szendrei – Meshack, Croizet, Szalay (Soltész, 60.) – Mance. Edző: Boér Gábor.

16. perc: Croizet a kezdőkörből ugratta ki Meshack-ot, aki lefutotta őrzőjét a kapussal szemben a cselt is megcsinálta és nyolc méterről a jobb sarokba lőtt (0-1)

21. perc: Mance és Croizet játszott össze, ezúttal a francia játékos lépett ki középen és 16 méterről higgadtan, laposan gurított Pálfi mellett a kapuba (0-2).

26. perc: Csernik mentett meg egy labdát az alapvonalnál, visszapasszolt Horváth Rajmundhoz, a támadó befelé cselezett, majd 11 méterről kilőtte a jobb sarkot (1-2).

40. perc: Pintért húzta vissza Csóka a tizenhatoson belül, a VAR a játékvezetőre bízta a döntést, ám Bogár – miután megnézte a felvételt megletepésre nem ítélt tizenegyest.

59. perc: Doktorics szerzett labdát, Pintérhez passzolt, a támadó lövése szögletre pattant a bevetődő Husztiról.

82. perc: Mance jobbról,12 méterről leadott lövését tolta szögletre Pálfi.

83. perc: Horváth Rajmund taposott rá Szendrei lábára – a bíró második sárga lappal kiállította a játékost.

84. perc: A ZTE is megfogyatkozott Meshack rúgta fel hátulról Csonkát a félpályánál – ez pedig egyből piros lap.

91. perc: Doktotics labdáját Simut balról, nagy helyzetből lőtte kapura, Dombó lábbal védett.

Utoljára 2012 tavaszán találkozott tétmérkőzésen egymással a két együttes, akkor Zalaegerszegen 1-1-re végeztek a felek, a hazaiak találatát Balázs Zsolt, a vendégekét Kenesei Krisztián szerezte. A két tábor kitett magáért, élőkép, koreográfiak, füstbombák, görögtüzek – pazar hangulatban kezdődőtt a nyugat-dunántúli derbi. Információink szerintnem csak hangpárbajt vívtak a szurkolók, hanem a meccs előtt Szombathely több pontján is összecsaptak egymással a Hali és a ZTE-drukkerek. Közel hétezer szurkoló jött össze a Haladás Sportkomplexumban, ebből 750 zalaegerszegi drukker.

A vasiak kezdték aktívabban a mérkőzést, azelső helyzet Jagodics nevéhez fűződött, de kimaradt a lehetőség. A vendégek viszont első helyzetüket – egy villámgyors kontrát mindjárt gólra is váltották. Majd öt perc múlva ismét ZTE-kontra: újabb zalai gól. A szombathelyiek azonban nem addták fel, mentek előre és egy szép egyéni villanás után szépítettek a szombathelyiek. Hullámzott a meccs, kiváló volt hangulat – mintha egy jó NB I.-es meccsen lettünk volna. A szünet előtt egy jogos tizenegyest nem kaptak meg a hazaiak – pedig dolgozott a VAR is.

Szünet után is folytatódott a nagy csata, a szombathelyiek teljesen egyenrangú ellenfelei voltak az első osztályú ZTE-nek. A vasiak voltak veszélyesebbek, több kisebb-nagyobb helyzetet is kidolgoztak a volt szombathelyi, Dombó Dávid kapuja előtt. Ahogy teltek a percek, egyre nagyobb nyomást helyezett a Haladás a ZTE védelmére. A vendégek változatlanul kontrákból voltak igazán veszélyesek, de Pálfi mindig résen volt. Hiába a nagy iram, egyik csapat sem fáradt, lüktetett a meccs. A hajrában aztán a zalaiak szép lassan elkezdték húzni az időt, nem siettették a játékot. Aztán előbb Horváth Rajmundot, majd egy perc múlva Meshackot is kiállította Bogár játékvezető. Mindkét kiállítás jogos volt – tíz-tíz emberrel folytattáka csapatok a mérkőzést. A zöld-fehérek mindentegy lapra feltévek mentek előreaz egyenlítést, azaz a hosszabbítást jelentő találatért.

A Szombathelyi Haladás a vereség és a kupabúcsú ellenére minden dicséretet megérdemel, a vasiak hajszál híján döntetlenre hozták a meccset – ,minden esélyük megvolt rá.