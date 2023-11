A hazai súlyemelés színe-java megjelent a nyíregyházi felnőtt országos bajnokságon, ahol 27 klub 96 versenyzője lépett dobogóra. A férfiaknál 10, míg a hölgyeknél 11 súlycsoportban mérték össze erejüket a versenyzők. A szombathelyi Haladás VSE súlyemelő szakosztályát hatan képviselték. Az Eb-győztes Boros Viktória 81 kg-ban 80 kg-s szakítással és 103 kg-s lökéssel, 183 kg-s összteljesítményével aranyérmet szerzett.

Forrás: HVSE

Gyürüs Barbara +87 kg-ban (83-100) ugyanennyi súlyt mozgatott meg összetettben és ő is a dobogó tetején végzett. Molnár Kinga 76 kg-ban (60-87) új egyéni csúcsot ért el lökésben és összetettben is. Hozzá hasonlóan Papp Géza (120-162) is új rekordot állított be lökésben és összetettben 109 kg-ban, ezzel bronzérmes lett. Negyedikként zárt 89 kg-ban Pólya Márton (107-132), aki szakításban, lökésben és összetettben is új csúcsot ért el. Pusztai Szabolcs (88-117) pedig 81 kg-ban 7. lett.