A háromnapos verseny első etapjában került sor az első 500 méteres futamra. Bejczi Botond 22. helyen ért célba 37.10-es idővel, ami már több mint négytizedes javulást jelentett (37.55) Japánhoz képest. Még az első nap részeként rendezték az 1500 méteres távot is, amelyen 25. lett a Savaria Speedskating Team válogatott versenyzője 1:52.08-cal. Itt is tetten érhető a javulás, hiszen egy héttel korábban 1.53.61-re voltcsak képes, amivel a 32. pozícióban zárt. A második napon rendezték a második 500-as futamot. Ez sajnos rosszabbul sikerült a mútkori eredménynél, hiszen akkor 37.18-et futott Botond, most pedig 37.39-cel fejezte be a távot. A pekingi forduló záró napja sikerült talán a legjobban Bejczi Botondnak. 1000 méteren sokat tudott javítani, mivel az 1:13.26 lényegesen jobb időnek számott már a legutóbbi 1:14.49-hez képest. A legkiemelkedőbb futama a mass lett, azaz a tömegrajtos, ahol hatodikként ért célba 9:00.76-os időeredményt produkálva.

– Versenyzés szempontjából mindenképp jobb volt Peking Obihironál – értékelt Bejczi Botond, a Savaria Speedskating Team válogatott nagypályás gyorskorcsolyázója. – Viszont a jég nem olyan lett, mint amilyennek ígérték. Mindenki gyors jégre számított, ehhez képest lassabb volt mint a japán. Ennek ellenére az én szempontból midenképpen előrelépést jelentett ez a háromnapos verseny. Az egyéni távok közül az 1500 egész jól sikerült, de az 1000 méter sem ment rosszul. A két 500-as táv lett gyengébb a vártnál, viszont a tömegrajtos verseny alakult a legjobban. Kiszámíthatatlan volt a jég a három nap során, mert volt, hogy jobb jeget tudtak kialakítani, és volt olyan is, amin sokkal lassabban lehetett teljesíteni. Inzellben és Salt Lake Cityben mindig tudjuk mire számíthatunk, Pekingben azonban ez nem így volt. Itt az volt a gond elsősorban, hogy túlhűtötték a jeget, ezáltal túl keménnyé vált, ami jobban fárasztja a korcsolyázókat. Összességében úgy gondolom, sikerült előrelépnem Pekingben.

A következő Világkupa-fordulónak két hét múlva Norvégia ad majd otthont.